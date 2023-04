Minkavlerne hørte en ordre om at aflive: De hørte forkert, mener Statsministeriet

Minkkommissionens centrale kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) og de ledende embedsmænd var, at de vildledte minkavlerne til at tro, at de var forpligtet til at aflive alle deres mink. Som ved et trylleslag er denne vildledning forsvundet.