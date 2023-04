Slankemedicin gav Pia Pedersen livsglæden tilbage. Men økonomien bekymrer hende voldsomt

Mange tusind danskere bruger ny vægttabsmedicin fra Novo Nordisk. Pia Pedersen er en af dem, og hun er lykkelig over effekten, men er bekymret for, om hun kan blive ved med at have råd til medicinen.