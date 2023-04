Balladen om Rolf og konen: Sådan fik PET en færdselsbetjent fyret efter 42 år

Det vil være synd at sige, at Rolf Larsen har befundet sig i politiets frontlinje eller haft grund til at snage i statshemmeligheder. Gennem stort set hele sin karriere har den 63-årige politiassistent arbejdet i den fredsommelige færdselsafdeling og haft omkring 30.000 danskere oppe til køreprøve.

Men i efteråret 2020 ændrede livet sig for den muntre politimand fra Hillerød, der for nylig blev afskediget på grund af sin kones uvilje til at underskrive et PET-papir og efter et begivenhedsforløb af de mere aparte fra dansk bureaukrati.