»Do less – be more«: Flemming Nielsen droppede prestigejob og topløn for at blive hjemmegående far

I 2021 havde Flemming Nielsen været skoleleder og mellemleder i 13 år. Han havde passeret de 50 år, havde ansvaret for knap 100 ansatte, han var vellidt og vellønnet. På sit landssted i Glumsø på det sydlige Sjælland boede han med sin hustru og parrets tre børn, hvis de da ikke lige var taget i sommerhus. På overfladen, på Linkedin- og Facebook-profilen: What’s not to like?

Men efter mange år med konstant travlhed og ansvar på jobbet var der i Flemming Nielsens sind opstået en tvivl. På den ene side frygtede han, at den høje hastighed ville gøre ham syg af stress, hvilket han har set mange eksempler på omkring sig. Og så var han naget af dårlig samvittighed over ikke at være nok til stede derhjemme med sin familie. Ikke bare fysisk til stede, men mentalt.