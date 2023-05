Isak er kun 12 år, men han er allerede god til at beskrive den verden, der omgiver ham.

»Jeg tænker, at når man siger fattig, er det sådan nogen, der næsten intet har. Jeg føler, at vi har haft det okay, men at der stadig ikke har været så meget. Så måske der godt kunne have været lidt mere«, siger han.