Frederiksen overlod det til Tesfaye at knække regeringens hårdeste nød: »De bor hjemme hos far og mor på sofaen«

Få dage inde i det nye år konfronterede jeg Mattias Tesfaye (S) med det faktum, at chefen Mette Frederiksen (S) havde overladt det til ham at knække regeringens allerhårdeste nød. At få gjort noget fornuftigt med de 45.000 tilsyneladende totalt passive unge mennesker, der ifølge statsministerens nytårstale »hverken er i gang med en uddannelse eller et arbejde« og heller aldrig har fået en ungdomsuddannelse.

»I den nye regering har vi valgt at lade jer, der har det sværest, være vores vigtigste opgave«, sagde Frederiksen.