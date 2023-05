Politologerne skal på den igen: Magten skal kulegraves for 41 mio. kroner

Da professor Lise Togeby for snart 20 år siden sammenfattede, hvor magten befandt sig henne i det danske demokrati, indrømmede hun blankt, at man ikke behøvede at være professor for at levere svaret. Lise Togeby var fra 1997 til 2003 formand for en særlig magtudredningsgruppe, der med en solid statsbevilling på 50 mio. kroner brugte seks år på at kortlægge magten i Danmark.

Ved Magtudredningens afslutningskonference var hun ifølge Berlingske Tidendes referat kommet frem til, at en håndfuld ganske forudsigelige figurer befandt sig på magtpyramidens øverste hylder: