Kaare Dybvad: »Det ville være virkelig åndssvagt at udelukke nogen løsninger, som er anderledes end dem, vi selv har rendt rundt med«

I jagten på en EU-løsning for et nyt asylsystem erklærer den danske regering sig parat til at gå på kompromis med hidtil centrale principper i sit prestigeprojekt om et modtagecenter. Politiken har fulgt udlændingeminister Kaare Dybvad (S) i Wien under et besøg hos den østrigske indenrigsminister Gerhard Karner. Østrig arbejder målrettet for en ændring af EU-reglerne, så lande kan gå sammen om at oprette et modtagecenter for asylansøgere uden for EU.