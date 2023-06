Pengene vælter ind: Manden med ansvaret for slankemidlet, der er gået viralt, forsvarer kontroversielt synspunkt om fedme

Ny revolutionerende fedmemedicin oplever så stor efterspørgsel, at Novo Nordisk er blevet en af verdens allerstørste virksomheder. Markedet for medicin mod overvægt er enormt. I et stort interview med Politiken forsvarer administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen det synspunkt, at svær overvægt skal behandles med medicin, og samtidig beklager han, at Novo Nordisk-produkter nu også bruges af raske mennesker, som bare gerne vil være lidt tyndere.