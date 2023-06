Hun tøvede ikke. Tien Thi Thuy Lee hoppede op på elcyklen og svingede ud fra slagteriet og kørte gennem Sæbys gader. Godt to en halv kilometer senere standsede hun ved Sæby Fiskeindustri og gik ind i receptionen.

Hun forestillede sig, at de havde ansøgningsskemaer liggende i receptionen, som hun kunne udfylde. For hun skulle bare have et nyt job – og det skulle være nu.