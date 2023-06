Silke Juul Dahl læste til tømrer og havde en pigekæreste, men var samtidig fanget i et forkert køn

En ny undersøgelse i et af verdens mest anerkendte sundhedsvidenskabelige tidsskrifter viser, at transkønnede personer forsøger at tage deres liv næsten otte gange så ofte som resten af befolkningen. Silke Juul Dahl var en af dem.