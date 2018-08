Sommerhusejere fik mange forklaringer på skattechok, men ingen var rigtig Ny Vurderingsstyrelse, der skulle sikre retvisende vurderinger, godkendte gentagne gange fejlagtige skatteforhøjelser. Men begrundelserne var helt forskellige.

Ejerne af en lille gruppe sommerhuse ved Borre Sø uden for Silkeborg har fået en række vidt forskellige forklaringer på, hvorfor Skat lige pludselig ændrede vurderingen af deres grunde og forhøjede skatten med mellem 50 og 550 procent.

I kroner var der tale om stigninger på mellem 14.000 og 34.000 om året, og det fik flere sommerhusejere til at overveje at sælge. En enkelt familie satte huset til salg, men har ikke kunnet sælge på grund af den høje skat.

Skats fejlvurdering Ejerne af 10 sommerhuse i Sejs-Svejbæk uden for Silkeborg fik en ubehagelig overraskelse, da deres grundskyld steg med mellem 50 og 550 procent fra 2017 til 2018.Vurderingsstyrelsen, der i flere tilfælde havde godkendt stigningen, har nu erkendt, at der var tale om en fejl.

De mange forskellige og skiftende forklaringer er kommet fra både det tidligere Skat og fra den nye Vurderingsstyrelse, som fra 1. juli skulle sikre, at »alle boligejere får en mere retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering«.

Det viser en gennemgang af et par af sagerne, som Politiken har foretaget.

Mindst fem forskellige kontorer og personer fra Skat og Vurderingsstyrelsen har sendt afslag med vidt forskellige begrundelser til de frustrerede og uforstående sommerhusejere.

Der er tale om en enkeltstående fejlvurdering Vurderingsstyrelsen

Alligevel påstår Vurderingsstyrelsens ledelse i en pressemeddelelse, som den udsendte natten til søndag efter Politikens omtale, at der alene har været tale om »en enkeltstående fejlvurdering«.

Styrelsens direktør Hakon Iversen har ikke ønsket at stille op til et interview og besvare Politikens spørgsmål om, hvordan Skat og Vurderingsstyrelsen gennem otte måneder kunne give sommerhusejerne det ene afslag efter det andet, uden at man på noget tidspunkt opdagede, at vurderingerne var fejlagtige.

Zoneforvirring

Sagen opstod, da Skat udnyttede vedtagelsen af en lokalplan for området til at foretage de voldsomme opskrivninger af grundværdier og grundskyld i 2016. De 10 ejendomme var frem til da placeret i landzone og havde status som sommerhuse, og Skat havde også i sine vurderinger registreret, at der var tale om sommerhuse.

En af sommerhusejerne søgte om at få ændret status til helårsbeboelse, men Silkeborg Kommune ønskede at bevare området som det sommerhusområde, det hele tiden havde været. Lokalplanen fastslog derfor, at området skulle forblive som et sommerhusområde.

Alligevel mente Skat, at der var tale om en ændring, som berettigede til, at grundskylden kunne stige med mellem 14.000 og 34.000 kr. om året.

Den 72-årige pensionerede skolelærer Aase Brændstrup fik i slutningen af 2017 at vide, at hendes grundskyld ville stige fra 28.000 kr. til 42.000 kr. Hun sendte en klage til Skat, og hun sendte også en til Skatteministeriet. Siden da modtog hun afslag på afslag på sine klager.

Skatteministeriet havde sendt hendes klage videre til Skats udviklingsenhed i Sluseholmen i København, hvor de er specialister i ejendomsvurdering. De svarede Aase Brændstrup, at ejendomsskatten var forhøjet med 50 procent, fordi området nu var udlagt til et sommerhusområde.

»Grundene er nu vurderet som sommerhusgrunde og ikke som ejerboliger«, skrev Skat i januar, selv om grundene hele tiden havde været sommerhuse.

Aase Brændstrup fik også svar fra Skats vurderingskontor i Aalborg. Herfra var forklaringen, at området var overført fra landzone til sommerhusområde.

Aase Brændstrup havde nu fået to forskellige forklaringer. Det var hun ikke tilfreds med, så hun klagede til Vurderingsstyrelsen, der åbnede 1. juli med det formål at sikre »retvisende og gennemskuelige« vurderinger.

Herfra fik hun 7. august afslag med en ny begrundelse. Vurderingsstyrelsen skrev, at hendes sommerhus tidligere var placeret i et »boligområde i byzonen«. Med lokalplanen var det blevet overflyttet til sommerhusområde.