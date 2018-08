Fejl på søkabel mørklægger Bornholm

En strømafbrydelse har mandag eftermiddag ramt Bornholm.

Strømmen forsvandt ifølge Energinet.dk, der står for el- og gasnettet i Danmark, klokken 15.52.

Det er endnu uvist, hvornår strømmen vil være tilbage i stikkontakterne på solskinsøen.

Ifølge pressechef Jesper Nørskov Rasmussen, Energinet.dk, skyldes strømafbrydelsen en fejl på elkablet mellem Sverige og Bornholm.

»Det skyldes en fejl på kablet, men vi ved endnu ikke, om fejlen er på selve kablet, eller på installationerne i henholdsvis Sverige og på Bornholm«, siger han.

Mens man arbejder på at lokalisere fejlen, vil det lokale kraftværk, Østkraft, blive aktiveret.

»Der sker det, at Østkraft i Rønne starter op, og de er langsomt ved at skulle genetablere forsyningen. Men jeg har ingen melding om, hvor lang tid der vil gå«, siger Jesper Nørskov Rasmussen.

Det er ikke første gang, der er fejl på søkablet.

Kablet har ifølge TV2 Bornholm tidligere været revet over på grund af et skibs anker og et lynnedslag.

Senest søkablet var ude af drift, var ved juletid sidste år. Det blev revet over 23. december 2017 og kom i drift igen næsten tre uger senere, skriver tv-stationen på sin hjemmeside.

