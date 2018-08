Her er de 9 forslag til stramninger af udlændingepolitikken – Socialdemokratiet er positive over for de fleste De 9 punkter stammer fra regeringsnotatet ’Hjemrejseprogram – flygtninge med midlertidig beskyttelse – Udkast’, som Politiken har haft adgang til at se.

Politiken har gennemgået regeringen og DF’s udkast til et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken med Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

S er åbne over for hovedparten af 9 stramninger, der skal flytte fokus for en gruppe på 4.500 primært syriske flygtninge fra integration til hjemsendelse.

En aftale om et paradigmeskifte strandede sidste år, men er igen højaktuel, fordi DF vil inddrage udlændingestramningerne i forhandlingerne om finansloven.

1.

Der skal laves et nyt hjemrejseprogram, som skal træde i stedet for det nuværende integrationsprogram for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. I praksis er der tale om en gruppe på omkring 4.500 primært syriske flygtninge, som ikke er individuelt forfulgte. I stedet for at integrere flygtningene i Danmark skal de forberedes på at rejse hjem. Det ser S positivt på.

2.

Det skal præciseres, at danskkundskaber ikke i sig selv skal gøre det nemmere at bevare opholdstilladelsen. Det ser S positivt på.

3.

Flygtningebørns opnåede tilknytning til Danmark – uanset barnets alder – skal ikke tillægges vægt inden for de første 5 år af barnets ophold her i landet, når man skal vurdere, om de kan få inddraget opholdstilladelsen. Medmindre at det åbenbart vil stride mod barnets tarv eller imod Danmarks internationale forpligtelser. Det er S åbne over for.

4.

Der indføres en erklæring, hvor den enkelte udlænding blandt andet erklærer sig indforstået med, at beskyttelsen i Danmark er midlertidig, og at vedkommende har pligt til at returnere, når forholdene i hjemlandet ændrer sig. Det ser S positivt på.

5.

Den nuværende pligt for kommunen til at finde en permanent bolig, når det er muligt, udgår, når det handler om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Det ser S positivt på.

6.

Der indføres mulighed for såkaldt repatrieringsstøtte til såkaldt §7, stk 3-lande (primært Syrien), og beløbet forhøjes med 20.000 kroner til 156.543 kroner for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis man repatrierer inden tre års ophold og dermed inden, man kan søge om familiesammenføring. Det ser S positivt på.

7.

Hvis en flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus giver afkald på sin ret til familiesammenføring, skal der kunne udbetales 1.000 kroner om måneden til op til to familiemedlemmer i hjemlandet. Familiemedlemmerne skal samtidig give samtykke til at give afkald på retten til familiesammenføring. Det er S ikke afvisende over for.

8.

Den særlige kontante bonus på 6.000 kroner for at bestå prøven i dansk 2 bortfalder for flygtninge på den midlertidige opholdstilladelse. Det er S skeptiske over for.

9.

Den nuværende integrationsgrunduddannelse (IGU) skal ophøre for flygtning med midlertidig opholdstilladelse. Det er S skeptiske over for.