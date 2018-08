»Et ekstremt værdiskred«: Socialdemokratiets tilslutning til nye udlændingestramninger ryster Enhedslisten

Asylchef løfter fingeren

Det overordnede tema i aftaleudkastet er, at den særlige flygtningegruppe ikke længere skal mødes af det normale integrationsprogram, men af et nyt hjemrejseprogram. Og Tesfaye finder det fornuftigt »at tænke den her gruppe som noget særskilt og som noget, hvor der primært skal være fokus på hjemrejse«.

Han er også åben over for, at det for den særlige flygtningegruppe ikke skal tale imod hjemsendelse, at de pågældende har lært dansk, eller at børn har opnået en tilknytning til Danmark inden for de første fem år af barnets ophold i Danmark.

Når det kommer til en kontant månedlig bonus for ikke at søge familiesammenføring, tvivler Tesfaye på, at ret mange vil benytte sig af den, men han vil ikke afvise at støtte den.

Asylchef i Dansk Flygtningehjælp Eva Singer minder om, at også flygtninge med den særlige opholdstilladelse kun har fået den, fordi de vitterlig har et stort beskyttelsesbehov.

»Når man så alligevel prøver at få dem til at rejse hjem og give afkald på familiesammenføring, bryder det med den måde, som vi og i det hele taget resten af verden betragter flygtningebeskyttelse på. Man går ind i en forhandling med den enkelte om at give afkald på en beskyttelse, selvom vi godt ved, at de har brug for det«, siger Eva Singer.