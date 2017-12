Københavnske forældre mister plads på venteliste til institutioner Borgmester fik lovet for meget, da hun fortalte om det nye system for pladsanvisning, der skal indfases til sommer

En god nyhed for københavnske forældre med børn på venteliste til kommunale institutioner viser sig nu at have været lidt for god til at være sand.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) lovede i november forældre på venteliste til kommunens institutioner, at de ikke ville miste deres anciennitet, når et nyt system indføres i august 2018 på den københavnske pladsanvisning.

Det nye system medfører, at forældrene i stedet for at skrive sig på venteliste skal booke plads på den ønskede institution i stil med, hvordan man booker en flybillet.

Er der ikke plads på den foretrukne institution på behovsdatoen, kan man booke den først ledige plads i stedet. På den måde skulle systemet blive mere gennemsigtigt for forældre, der tidligere har oplevet, at den der ringede oftest og græd højest i telefonen, fik pladsen først.

Man mister anciennitet

Problemet ligger i overgangen til det nye system:

Indfasningen af det nye system vil ikke skubbe forældre, der er skrevet op nu, ud i kulden, lovede borgmesteren i en tidligere artikel.

»De er manuelt blevet plottet ind i listen og har beholdt deres anciennitet«, sagde Pia Allerslev.

Men der fik hun lovet for meget.

Anciennitet er nemlig et begreb, der slet ikke vil findes, når det nye system indfases.

Det har desværre ikke været muligt at komme i kontakt med borgmesteren, men Børne- og Ungdomsforvaltning beklager at de københavnske forældre på den måde fik stillet nogle i udsigt, som de ikke får.

»De bibeholder ikke ventelisteanciennitet, og det er det indtryk, man får«, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen til Politiken.

I stedet vil de forældre, der nu står på venteliste, når det nye system indføres, blive sidestillet med nye forældre, der søger institution. De mister altså deres anciennitet.

Dog vil pladsanvisningen i overgangsperioden prøve at tilgodese forældre, som ryger af ventelisten, ved at anvise pladser længere ud i fremtiden, så man kan sørge for at de børn, der har alderen til det, får en plads i deres foretrukne institution til behovsdatoen - eller tilbyde dem en plads, hvis der viser sig en nogle måneder efter behovsdatoen.

»Der vil være en masse kontakt til de forældre, der står på listen, og vi vil gøre, hvad vi kan for at honorere deres ønsker. Og hvis ikke vi kan det, vil vi lede efter løsninger på, hvad vi så skal gøre. Men det har jo aldrig været sådan, at forældre var lovet til en plads i en bestemt institution - kun at de var berettiget til en plads fra en bestemt dato«, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltning.

Først til mølle

Når ventelisterne forsvinder, vil forældrene opleve, at de fortsat kan ønske plads i deres foretrukne institution, også selv om de eventuelt har taget plads i en anden. Men her gælder så ikke længere en venteliste, men et først til mølle-princip.

»Har man for eksempel ønsket en institution, hvor der ikke er plads, og der så pludselig opstår en plads, så vil alle interesserede forældre få en notifikation om, at denne plads altså bliver frigivet og kan bookes - for eksempel fra i morgen klokken ti«, lyder det fra Børne- og Ungdomsforvaltning.

»Og så gælder det om at være først til mølle«.