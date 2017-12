Bycykelgiganter banker på Københavns porte - men får en kold skulder »Det er semikommunisme at holde dem ude« lyder kritikken fra radikale, der vil give private firmaer lov til at bruge de kommunale cykelstativer. Millioner af billige bycykler - mange af dem asiatiske - væltes ud i gaderne i verdens store byer.

Tre-fire store internationale bycykelkonsortier forsøger at komme ind i cyklernes verdenshovedstad København for at konkurrere om at tilbyde københavnere og byens turister forskellige slags by- eller delecykler – lige til at nuppe på gaden via en app på mobiltelefonen, og som man kan stille fra sig hvor som helst.

Det viser en aktindsigt, Politiken har fået fra Københavns Kommune.

Får de private cykelløsninger adgang til det attraktive københavnske marked, kan det potentielt true økonomien hos hovedstadens offentligt støttede system Bycyklen, som er el-drevne cykler med computerskærm der parkeres i særlige stativer.

Også hos byens cykelhandlere og hoteller, der lejer cykler ud fra fysiske lokaler, kan udefrakommende bycykelkoncepter være en trussel.

Flere udenlandske firmaer er i andre storbyer berygtede for ikke at have nok styr på deres cykelflåder, der ofte ender som havarerede cykelvrag, som myndighederne må rykke ud og fjerne og beslaglægge.

Men politikerne på Københavns Rådhus skal i det kommende år diskutere et forslag fra Radikale Venstre om, at private by- eller delecykeltjenester skal have lov til at anvende kommunens cykelstativer. Derfor skal der udarbejdes et sæt retningslinjer, og efter en testperiode på et halvt år skal det besluttes, om det skal være en permanent ordning, mener de radikale.

»Deleøkonomi er en gave for en by som København«, som det hedder i det radikale forslag.

I det forløbne år har kommunen ellers erklæret krig mod den hidtil eneste appstyrede private bycykel i København, danskejede Donkey Republic, som uden tilladelse bruger de offentlige cykelstativer til deres cirka 1.000 orange cykler.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) har tidligere i Politiken direkte fastslået, at »Donkey Republic er ikke velkomne i København«.

Foto: Finn Frandsen Bycykler fra det danske firma Donkey Republic er en torn i øjet på Københavns kommune, fordi de bliver stillet i og ved de kommunale stativer - uden tilladelse.

Og indtil videre har svaret fra kommunen til de udenlandske delecykelfirmaer da også på samme måde været relativt negativt. I kort form har det lydt: Det er vi ikke interesserede , vi har besvær nok med de private delecykler, vi i forvejen har.

Men formanden for de radikale i Københavns Borgerrepræsentation, Tommy Petersen, er ikke tilfreds med teknik- og miljøforvaltningens afvisende signaler til de udenlandske bycykelvirksomheder.

»Enhedslisten har tydeligvis siddet og ført semikommunistisk politik og haft stor modstand mod det private initiativ«, siger en oprørt Tommy Petersen på baggrund af Politikens aktindsigt.

Bare 1000 cykler som en start

Et af verdens største bycykelfirmaer, kinesiske Mobike, henvendte sig til Københavns Kommune i maj med en forespørgsel om muligheden for at etablere »et pilotprojekt for 500-1000 cykler i et mindre byområde«.

Samtidig spurgte repræsentanten fra Mobike, om »byen vil hilse nye platforme for delecykler velkomne og hvordan gør vi og kan vi lave en aftale inden september?« og bad om et møde.

Men svaret fra kommunen lød: »Som du ved har København allerede et offentlig delecykelsystem, og da markedet ekspanderer for den slags, forventer vi at flere vil søge om tilladelse til at drive forretning i fremtiden. Allerede nu har vi udfordringer med private, der driver bycykelforretning her som tager plads op i stativerne og blokerer fodgængerfelter«.

Mobike håber på foråret

Kommunen lod Mobike forstå, at et sæt retningslinjer for bycykler er undervejs, og at det først skal afklares, om flere udbydere vil »reducere overfladekapaciteten i det åbne rum«. Desuden er der ifølge kommunen også behov for en juridisk vurdering af, hvordan man opnår »lige muligheder for alle«.

Politiken har haft kontakt til Mobikes repræsentant i Danmark, og hun fortæller, at firmaet håber at kunne introducere deres cykelløsning i København til april-maj næste år.

I en anden stor cykelnation, Holland, starter Mobike et samarbejde med bystyret i Rotterdam efter en testperiode, som Mobike selv kalder »succesfuld«. Og for få uger siden markerede det kinesiske firma, at deres orange cykler med elektronisk lås nu også kan findes i Berlins gader. Og dermed i i alt 200 byer verden over.

Mobike er også på vej mange andre steder. For få uger siden arrangerede det internationale firma for eksempel et cykelløb mod forurening i den kenyanske storby Nairobi. Det var Mobikes første fremstød på det afrikanske kontinent.

Pænt nej tak

Et andet asiatisk delecykelfirma, Obike fra Singapore, bad i sommer i flere omgange om et møde med Københavns Kommune. Efter en længere korrespondance fik Obike i oktober det samme svar som Mobike: At der er er kommunale retningslinjer på vej.

»Jeg skal understrege, at vi er nødt til at være tilbageholdende, idet vi ikke selv har kendskab til områder på vejarealet, hvor opstilling af udlejningscykler vil være forenligt med vejens formål«, som det blandt andet lød i det kommunale svar.

De to asiatiske bycykelsystemer Mobike og Obike, der gerne vil ind i København, er i andre byer rundt om i verden blevet berygtede for ikke at have nok styr på deres cykelflåder, som ofte ender som cykelvrag rundt i gaderne.

I september skrev det irske delecykelfirma Urbo til Københavns kommune, at Urbo i 2018 kan tilbyde en dokløs - det vil sige cykler uden faste p-pladser - løsning, som starter i London.

Her lød svaret fra Københavns Rådhus, at »vi er udfordret af private cykeldelingsordninger, som blokerer stativer og er til gene for fodgængere«.

Brian McGovern, medstifter af irske Urbo, understreger dog i en mail til Politiken, at Urbos koncept også omfatter egne vagter, der holder øje med, at cyklerne ikke havner de forkerte steder og er til gene.

Københavns Kommune fik også en opfordring fra det italienske firma Twentyforty, som gerne ville have kontakt om at »booste potentialet for e-bikes« i København. Det blev til et afslag om et møde med borgmester Morten Kabell.

Et stort dansk advokatfirma har skrevet til Københavns Kommune på vegne af en klient, som arbejder med delecykler - af aktindsigten er det ikke muligt at identificere dette firma. Men også de er blevet bedt om at vente.

Forvridende

Nogle af dem, der bestemt ikke hepper på flere private by- og delecykelløsninger i København, er de to ejere af cykelvirksomheden Baisikeli, der fra en forretning på Vesterbro lejer cykler ud.

De er også meget lidt begejstrede for den danske private bycykelvirksomhed Donkey Republik og deres foreløbig 1000 cykler i de københavnske gader.

»Donkey-folkene påfører os unfair konkurrence, fordi de stiller deres cykler i kommunens stativer i en by, hvor der i ekstrem grad mangler cykelparkeringspladser. Vi skal værne om vores danske cykeltraditioner, og derfor skal kommunen styre udviklingen, og da slet ikke lade en udenlandsk virksomhed komme 100.000 cykler og tapetsere byen til med dem«, siger den ene ejer af Baisikeli, Henrik Mortensen.

Han påpeger, at Donkey Republic opererer ulovligt »og det må kommunen skride ind overfor«.