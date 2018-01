Byret afgør vandscootersag i dag: Hvad skal det koste at tage to menneskeliv?

SÅDAN BLEV DE UNGE KVINDER DRÆBT Lørdag den 6. maj sejler otte vandscootere ført af syv mænd og en kvinde ud fra Brøndby Havn. De sejler trods forbud mod vandscootere i København ind i havneløbet, hvor de sejlede hurtigt og tæt på bl.a. kajakroere og småbåde. Et par af mændene begynder at sejle hasarderet op mod en jolle med unge kvinder. Klokken 19.40 drøner en af mændene på sin vandscooter direkte ind i jollen. To af kvinderne mister livet. Gruppen stikker af efter dødsulykken, men pågribes af politiet, da den ankommer til Brøndby Havn. En 25-årig mand er nu tiltalt for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe andre, der var i livsfare. Hele gruppen er tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for hasarderet sejlads, medvirken til at foranledige en søulykke, undladelse af at hjælpe sårede og overtrædelse af forbuddet mod sejlads med vandscootere i Københavns Havn. Vis mere

Anklageren kræver en straf på fire års fængsel.

Forsvareren har lagt op til en dom på et års fængsel - hvilket vil betyde, at gerningsmanden allerede nu har afsonet sin straf i kraft af den varetægtsfængsling, han har afsonet.

Hvad resultatet af den voldsomme ulykke i Københavns Havn i maj ender med at blive, afgør Københavns Byret efter alt at dømme i dag klokken 14.00. Forudsat at dommerne er blevet færdige med at votere, sættes der punktum for byrettens behandling af de begivenheder, der endte med at koste to unge amerikanske udvekslingsstuderende livet.

En stille farveltur med veninderne endte tragisk

Linsey Malia på 21 år og Leah Bell på 18 år var ude at sejle i Københavns Havn med flere veninder i en turistjolle, en såkaldt goboat. De havde taget et semester i Danmark og skulle snart tilbage til USA, men ville forinden sige farvel til nogle af studiekammeraterne.

De kunne ikke vide, at en gruppe vandscooterejere samme aften kom drønende med høj fart op gennem havneløbet. Godt nok er det forbudt at sejle med vandscootere i Københavns Havn, blandt andet af hensyn til de mange langsomme både, kajakker og kanoroere, der stilfærdigt færdes i Inderhavnen, men det holdt ikke gruppen tilbage.

Hasarderet sejlads blev fanget på video

Under retssagen er der blevet vist optagelser af særdeles hurtig sejlads ind mod den centrale del af havnen. Vidner filmede og beskrev, hvorledes flere af vandscooterne gennemførte yderst farlige manøvrer klods op ad andre, blandt andet en speedbåd, som blev overdynget med vand.

Vandscooterne sejlede direkte mod båden og vendte i sidste øjeblik, så de ombordværende blev oversprøjtet af den bølge, de hurtige vandscootere skabte.

Flere havde forsøgt at få ejerne af de kraftige maskiner til at sænke farten og lade være med at udsætte andre for fare, men forgæves. Og kort efter ankomsten gik det helt galt for en i dag 25-årig mand, hvis vandscooter med høj fart røg ind over den langsomtsejlende turistjolle.

Det kostede de to kvinder livet. Manden valgte at stikke af bagefter uden at hjælpe sine ofre.

Risikerer dom for uagtsomt manddrab

Den hovedanklagede er tiltalt for uagtsomt manddrab. Og han og vennerne - seks mænd og en kvinde - er samtidig tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for overtrædelse af flere af søens love, herunder at have undladt at hjælpe ulykkens ofre.

Vennerne afkræves straffe på seks-otte måneders fængsel.