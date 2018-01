Vandscooterdommen: Byretten afviste anklageren på afgørende punkter

En af de tiltalte rystede hånden, som havde han fået et slag over fingrene.

Det, der ramte ham, var en bøde på 11.700 kroner for overtrædelser af søfartsreglerne.

Men han og seks af hans venner slap for at blive straffet med fængsel for at have udsat andres liv og helbred for fare efter straffeloven. De fik alene bøder for deres sejlads på baggrund af bestemmelserne om sikkerhed til søs. Og hans reaktion var den eneste. De øvrige modtog straffene med ro under retsmødet.

SÅDAN BLEV DE UNGE KVINDER DRÆBT Lørdag den 6. maj sejler otte vandscootere ført af syv mænd og en kvinde ud fra Brøndby Havn. De sejler trods forbud mod vandscootere i København ind i havneløbet, hvor de sejlede hurtigt og tæt på bl.a. kajakroere og småbåde. Et par af mændene begynder at sejle hasarderet op mod en jolle med unge kvinder. Klokken 19.40 drøner en af mændene på sin vandscooter direkte ind i jollen. To af kvinderne mister livet. Gruppen stikker af efter dødsulykken, men pågribes af politiet, da den ankommer til Brøndby Havn. En 25-årig mand blev efterfølgende tiltalt for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe andre, der var i livsfare. Hele gruppen blev tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for hasarderet sejlads, medvirken til at foranledige en søulykke, undladelse af at hjælpe sårede og overtrædelse af forbuddet mod sejlads med vandscootere i Københavns Havn. Vis mere

Dermed blev kun en enkelt af de vandscooterførere, der i maj sidste år drønede rundt i Københavns Havn med høj fart dømt for overtrædelse af straffelovens forbud mod at bringe andre i fare: Han fik to års fængsel for sin sejlads, der endte med at koste to unge kvinder livet. Anklageren havde krævet ham idømt fire års fængsel. Og fængselsstraffe på seks-otte måneder til syv af hans venner.

Den hovedtiltalte ramte med høj fart en turistbåd med to amerikanske udvekslingsstuderende, Linsey Malia på 21 år og Leah Bell på 18 år, der begge døde af påsejlingen. Andre i deres jolle blev kvæstet af den hurtigtsejlende vandscooter, da den ramte ofrene.

Alle har sejlet for stærkt. Alle dømmes for at sejle ind i havnen, selv om det var tydeligt skiltet, at vandscootere ikke måtte sejle derind. Dommer Pia Petersen

Retten afviste anklagerens argumenter

Københavns Byret afviste anklagemyndigheden på flere punkter.

De otte havde ikke handlet i forening, da de sammen stævnede ind i Københavns Havn og gav sig til at drøne rundt med høj fart.

»Det er vor opfattelse, at det har haft tilfældighedens præg. De mødtes tilfældigt. Der var ingen aftale om, at de skulle ind og lave noget i havnen. Det var mere eller mindre tilfældigt, hvordan de sejlede rundt«, fandt dommerne med Pia Petersen i spidsen.

Intet bevis for, at gruppen handlede i forening

Under de afsluttende procedurer kritiserede forsvarerne for de otte tiltalte, at senioranklager Elisabeth Boserup ikke havde sammenstykket en oversigt over hver enkelt af de tiltaltes adfærd og sejlads den maj-aften sidste år.

Det savnede rettens dommere tilsyneladende også: »Anklagemyndigheden har lagt sagen til rette, så den gjaldt alle i forening. Vi har måttet gennemgå de enkelte tiltalte forhold for forhold«, sagde retsformanden.

Hun henviste til, at det i flere af de hændelser, der blev registreret op til dødsulykken, ikke var blevet slået fast, hvilke af vandscooterførerne medvirkende i hver enkelt hændelse.

Chikane af speedbåd var ikke farlig, fandt retten

Før dødsulykken havde et par af dem blandt andet 'angrebet' en forbisejlede båd. De styrede direkte mod båden og drejede af i sidste øjeblik, så de ombordværende blev gennemblødte af den bølge, vandscooterne skabte.

»Men det opfylder ikke betingelserne for at dømme efter straffelovens paragraf 252. Den fordrer et konkret faremoment. Det kan godt være, at dem i båden blev bange, men der var ikke fare for, at de kom til skade, så paragraf 252 er ikke opfyldt«, konkluderede retten om en af hændelserne.

»Alle har sejlet for stærkt. Alle dømmes for at sejle ind i havnen, selv om det var tydeligt skiltet, at vandscootere ikke måtte sejle derind«, fastslog retten imidlertid og gav de syv bøder på mellem 3.700 og 11.700 kroner.