Københavns containerterminal omdannes til nyt kvarter på størrelse med Dragør Området med de lange rækker af containere og store kraner i Nordhavn bliver til et helt nyt kvarter med boliger, arbejdspladser, skole, kirke og parker.

Det kræver i dag en god portion fantasi at forestille sig det. Men om 15-16 år er containerterminalen i Københavns Nordhavn forvandlet til et nyt bykvarter, der bliver nogenlunde lige så stort som Dragør. Med egen folkeskole, kirke, boliger, metrostation, arbejdspladser, kulturinstitutioner, parker og strande.

Fem hold planlæggere har konkurreret om udformningen af en masterplan for det nye kvarter, og vinderen er den københavnske tegnestue Entasis i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter, Hall McKnight, Niras og Trafikplan.

Levanten får sin egen metrostation på den nye linje til Nordhavn. Således forestiller Team Entasis sig, at stationens forplads kan komme til at se ud. Illustration: Team Entasis

»Vi har lagt vægt på, at vinderteamet har skabt et bykvarter, der generelt lægger op til fællesskab, liv og bevægelse i alle byrum, frem for mere formelle og repræsentative byrum«, siger Rita Justesen, chef for Planlægning og Arkitektur i By & Havn, og formand for dommerkomitéen.

Det nye kvarter kommer til at danne rammen om boliger og arbejdspladser til 10-12.000 mennesker og er en brik i den overordnede strukturplan for hele Nordhavn. Når den nye store bydel om mange år er fuldt udviklet, vil der bo 40.000 mennesker her, mens samme antal vil gå på arbejde i Nordhavn.

Overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig over, at der med vinderforslaget vil opstå et levende kvarter i nærheden af den kommende metrostation i Nordhavn.

»Hver fjerde bolig i kvarteret bliver almen, så mennesker med helt almindelige indkomster kan få et godt hjem i et helt nyt, attraktivt kvarter. Det er jeg utrolig glad for«, siger overborgmesteren.

Ny strand og nye parker

Containerterminalen ligger på Levantkaj og vender mod syd ud mod Orientbassinet, hvor containerskibene i dag anløber og bliver losset og lastet af store kraner og trucks. Mod nord grænser området op til Skudehavnsløbet og Skudehavnsbassinet.

Levantens fem kvarterer Mod syd etableres et kvarter med rækker af pakhuslignende bygninger til både bolig og erhverv. Hver anden gade bliver en såkaldt naturgade med beplantning og træer, hvor der er lukket for biltrafik.

Mod nordøst anlægges en haveby, hvor husene bliver gradvist lavere, og der bygges rækkehuse.

Mod nord etableres en bydel, hvor bygningerne tilpasser sig metrolinjen, der løber gennem Levanten.

Skudehavnsøen med både boliger og erhverv bliver portalen til Levanten.

Levantkaj Vest huser i dag Copenhagen International School. Her kommer Nordhavns første folkeskole og kirke. Vis mere

Skudehavnen var tidligere et farverigt klondyke-miljø, en blanding af fiskerihavn og hjemsted for små skæve virksomheder, sejlklubber og et større antal mennesker, som for manges vedkommende boede her i små huse og skure. I slutningen af 1990’erne, da containerterminalen skulle udvides, blev Skudehavnen med skibe, huse og mennesker flyttet længere mod nord, til Fiskerihavnen.

Siden har området bag containerterminalen stort set passet sig selv. Men med udviklingen af det nye kvarter, som kommer til at hedde Levanten, bliver det gamle havnebassin og områderne rundt om, hvor vandet er relativt lavvandet og som regel roligt, omdannet til badestrande og engområder med vildtvoksende naturbeplantning.