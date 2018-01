København opgiver at få splinterny skøjtebane klar i denne vinter Isen i svingene på den 400 meter lange bane er for blød.

Der bliver ikke skøjteløb på Genforeningspladsen i denne vintersæson. Københavns Kommune opgiver at få skøjtebanen gjort klar i denne omgang. da der er problemer med at få isen i svingene af banen til at holde.

»Det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende, at vi ikke får is på i denne sæson« siger fritidschef Mads Kamp Hansen, fritidschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Indfrysningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen, der ligger ved Bellahøj i det nordvestlige København, driller stadig på grund af fejl i konstruktionen af skøjtebanen. Og da temperaturerne ikke for alvor har ligget under frysepunktet i denne vinter, så har vejrguderne heller ikke kunnet hjælpe til at fryse banen ned.

Nu halvvejs gennem vinteren må forvaltningen erkende, at skøjtebanen ikke når at åbne i denne sæson. I stedet satser man på en permanent løsning.

»Banen skal stå der i mange år, så det er vigtigere, at vi finder en ordentlig løsning, end at vi forsøger at lappe på noget. Derfor fortsætter vi med at fryse banen ned – også af hensyn til at forstå, hvad der er gået galt. Isen på langsiderne er, som den skal være, men den bliver blød i svingene, og det skal vi selvfølgelig have fundet forklaringen på«, siger Mads Kamp Hansen.

Fejl i teknik

Det er ifølge byggechef Rasmus Brandt Lassen fortsat problemer med den teknik, som leverandørerne af banen har benyttet, der driller.

»Vi har fået en ekstern ekspert i køleanlæg til at vurdere sagen, og vi presser naturligvis på, alt hvad vi kan for at få vores totalentreprenør på arbejdet til at løse problemet. Desværre skal der nok større ændringer af anlægget til, som først kan foretages efter vinteren«, oplyser Rasmus Brandt Lassen.

Byggechefen fortæller, at kommunen forsøger at få dækket sine tab ved, at skøjtebanen ikke kommer i gang, og oplyser, at det efter kommunens opfattelse er entreprenørens ansvar at få banen til at virke.

Genforeningspladsen stod efter en større opgradering til op mod 40 millioner kroner klar i maj 2017. Anlægget omfatter en ny 11-mands kunstgræs-fodboldbane og altså et fast, indbygget anlæg til skøjtebane.