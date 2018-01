På torsdag kan pladsmangel presse flere børn ind i Københavns vuggestuer På torsdag behandles et forslag om midlertidigt at hæve normeringen fra 12 til 14 børn i udvalgte vuggestuer for at imødegå den akutte mangel på institutionspladser i København.

De fleste med børn i vuggestuealderen genkender billedet.

Det lille barn hænger fast om halsen som en orangutangunge med separationsangst og kæmper med hver en fiber i kroppen mod at blive afleveret til pædagogen, der allerede sidder med tre børn på skødet og er i færd med at skære en banan i skiver til morgenens frugtservering.

Normeringer i daginstitutioner har længe været en varm kartoffel i den politiske debat. Nu er diskussionen igen blusset op, efter Børne- og Ungdomsudvalget godkendte et forslag fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om at tvangshæve normeringen i udvalgte institutioner i bydele i København med akut mangel på dagsinstitutionspladser.

Vi synes, det er det mest ansvarlige. Dels fordi, at det nu og her kan lade sig gøre, og vi kan bruge en kapacitet, som vi i forvejen har. Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester

Både Alternativets og Enhedslistens medlemmer af udvalget var dog så meget imod beslutningen, at de benyttede sig af den såkaldte standsningsret, der betyder, at sagen nu bringes for Borgerrepræsentationen, hvor forslaget behandles på torsdag.

»Vi ved fra forskningen, at jo større børnegrupperne bliver, des dårligere bliver betingelserne for at lave et ordentligt pædagogisk arbejde«, siger Knud Holt Nielsen, der sidder i Børne- og Ungdomsudvalget for Enhedslisten og forklarer, hvorfor hans parti ikke mener, det er hensigtsmæssigt at hæve normeringerne fra 12 til 14 børn:

»Når vi snakker vuggestuebørn, taler vi om børn helt ned til seks måneder, og for små børn er det, udover hvor mange voksne der er på stuen, afgørende, hvor mange andre børn, de skal forholde sig til. En større børnegruppe kan medføre flere konflikter, mere utryghed, mere uro og generelt ringere trivsel. Og derfor bliver det sværere at udvikle de her positive og nære relationer, som jo er selve forudsætningen for, at de her små børn kan udvikle sig«.

Knud Holt Nielsen mener i stedet, at det havde været bedre at hæve den nuværende grænse for garantipladser på fire kilometer til seks kilometer. En manøvre, der ifølge politikeren havde skaffet et tilsvarende antal pladser. Han understreger dog, at begge løsninger er dårlige løsninger på et problem, der i hans optik skyldes, at »Københavns Kommune har sovet i timen«, fordi der ikke rettidigt er tænkt på etableringen af fritids- og dagtilbud i bydelene med akutte pladsproblemer.

Partierne, der stemte for forslaget, er Venstre, SF, Dansk Folkeparti samt Socialdemokraterne.

Vi har vores børn i dagtilbud i den periode af deres liv, hvor omgivelsernes betydning for deres mulighed for at udvikle intelligens og sociale kompetencer bliver grundlagt, og der er efterhånden en del forskning der peger på, at forpasser vi den her periode, så er det vanskeligt at rette op på. Charlotte Ringsmose, psykologiprofessor ved Aarhus Universitet

Socialdemokraternes Børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, erkender også, at det ikke er en optimal løsning med 14 børn på stuerne, men samtidig er der et behov for flere pladser her og nu, der skal dækkes.

»Vi synes, det er det mest ansvarlige. Det kan lade sig gøre her og nu, fordi vi kan bruge en kapacitet, som vi i forvejen har. Det vil sige, det skaffer ekstra pladser, og vi gør det vel at mærke kun de steder, hvor der fysiske er rammer til det«, siger han og understreger, at der er tale om midlertidig, kortsigtet løsning.

Langsigtede konsekvenser

Men ifølge Knud Holt Nielsen kan den midlertidige løsning for politikerne på Rådhuset blive ganske permanent for de børn, det går udover. En udlægning, der bakkes op af professor i psykologi ved Aarhus Universitet Charlotte Ringsmose.