Flertal er smuldret: Der kommer alligevel ikke flere børn i københavnske vuggestuer Dansk Folkeparti har ændret mening og stemmer i aften nej til forslag om flere børn i udvalgte vuggestuer.

Det bliver et nej, når Borgerrepræsentationen i aften skal stemme om et forslag, der vil gøre det muligt at hæve antallet af børn i udvalgte vuggestuer i København fra 12 til 14.

Dansk Folkeparti har skiftet mening om forslaget og sikrer nu den sidste stemme, der hiver nej'et hjem.

»Vi er ikke gået til valg på forringelser af forholdene for kommunens børn. Som tungen på vægtskålen er vi nødt til at trække stikket på det her«, siger gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF).

Københavns Kommunes prognoser vedrørende behovet for børnepasning har været upræcise, og kommunen står nu overfor akutte problemer med at skaffe vuggestuepladser til de yngste borgere.

Børn- og ungeborgmester Jesper Christensen (S) beklager, at forældre og børn nu står uden pasning.

»Flertallet for at øge antallet af børn i udvalgte vuggestuer er væk. Jeg finder det meget beklageligt, for konsekvensen er, at forældre og børn tages som gidsler, hvis vi mister muligheder for lynhurtigt at bruge de ledige kvadratmeter til at etablere 200 nye pladser«, skriver han i en mail til Politiken.

Carl Christian Ebbesen er oprørt over, at den socialdemokratiske børn- og ungeborgmester, Jesper Christensen, i første omgang forsøgte at køre forslaget om midlertidigt at tillade flere børn i udvalgte vuggestuer igennem i kommunens børn- og ungeudvalg. Det skete på det første møde i det nye udvalg efter kommunalvalget i november.

Vi skylder hinanden at se på, om ikke der kan være andre initiativer, der kan bruges. Helle Bonnesen (C)

»Vores nyvalgte medlem i udvalget får læst og påskrevet, at det her kan man kun stemme ja til. Så hun stemmer i første omgang ja«, siger han.

Sådan erindrer de radikales medlem af udvalget, Tommy Petersen, ikke stemningen på mødet. Der var en lang og detaljeret drøftelse af den løsning, der var på bordet.

»Problemet var, at der kun var én løsning på bordet, så det var svært at lande et kompromis«, siger han.

Kritik af processen

Alternativet og Enhedslisten, der sammen med radikale og konservative stemte nej i udvalget, valgte at benytte muligheden for at få afgørelsen løftet op i Borgerrepræsentationen.

»Derfor landede afgørelsen på mit bord. Forslaget har været oppe mange gange tidligere, men er blevet afvist hver gang. Jeg synes, det er kritisabelt, at man ikke har indledt forhandlinger blandt de politiske ledere om en løsning. Det er god praksis, når det handler om serviceforringelser af den her slags«, siger Carl Christian Ebbesen.

Kovendingen betyder, at Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale, Enhedslisten og Alternativet i aften stemmer forslaget ned.

Dansk Folkeparti, Konservative og de radikale efterlyser alle alternative løsningsforslag. De nævner blandt andet ordningen med at lade forældre passe deres egne børn derhjemme, som en mulighed, der kan genoplives.

»Vi skylder hinanden at se på, om ikke der kan være andre initiativer, der kan bruges. Man vil hurtigt kunne tilføje ordningen om at lade forældre passe børn i eget hjem«, siger de konservatives Helle Bonnesen.

R: Ikke penge nok

Børn- og ungeborgmester Jesper Christensen har tidligere argumenteret for at øge antallet af børn i udvalgte vuggestuer med henvisning til, at der vil følge ekstra midler med børnene.

Men det argument preller af på de radikales Tommy Petersen.