Det er hårdt at være et københavnsk træ København udskifter årligt en procent af byens træer. Men det er ikke let: De kan let komme i klemme i kampen om plads til biler, fjernvarmerør og cykelstier.

Langs Vor Frue Kirke i Københavns hjerte står en række lindetræer.

Et af dem var gået ud og måtte fældes - og har efterladt et tomrum i rækken der på Dyrkøb. Det bliver nu erstattet af et ungtræ, en 4,5 meter høj elm, der gerne om en snes år skal kunne måle sig med naboernes højde.

Det er et af de omkring 165 træer, Københavns Kommune udskifter denne vinter til erstatning for aldrende kæmper, der enten er døde eller er i så dårlig en stand, at det næppe er en god idé at lade dem trone over parkernes plæner eller over fortove og vejbaner. Oven i kommer 60-70 nye træer, der bliver plantet rundt om i byen.

Det har givet en indkøbsliste af de mere særegne: Ikke alene anskaffer kommunen velkendte træer som plataner, egetræer, lærketræer eller rødtjørn, men der kommer også blomme- og æbletræer, japanske kirsebærtræer og ginkotræer.

KØBENHAVNS TRÆPOLITIK Københavns Kommune har besluttet, at der træerne i byen skal prioriteres højere. Det sker efter regler, skal sikre, at det grønne ikke forsvinder, når byens andre funktioner skal tilgodeses og byen fortættes. Her er de fem principper: Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares.

Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares.

Der skal plantes flere træer i København.

Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.

Der skal sikres et varieret træartsvalg i København. Kilde: Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025.

Nogle er nyplantninger. Og nogle er erstatningstræer. Et af dem er nu rejst ved Vor Frue Kirke, hvor det skal fylde hullet i trærækken på Dyrkøb.

Ansøgte om trærække i 1887

Foto: Jens Dresling Peter Nordskov Hansen er en af Københavns parkforvaltere. Han er med til at vælge nye træer til byen. Det er ikke let: Et bytræ skal kunne holde til mangt og meget.

Arbejdet følges af parkforvalter Peter Nordskov Hansen, en af de medarbejdere fra rådhuset, der står for genplantninger og nyplantninger i hovedstaden.

Han har i anledning af opgaven gravet i arkivet og fundet en ansøgning fra kirken om at måtte plante træer langs kirkeskibet. Den er dateret 1887.

»Jeg ved ikke, om de her træer stammer fra dengang«, siger han.

»Der har været en tilsvarende række på den anden side af kirken«, tilføjer han. Den kan være på vej tilbage: Der er tanker om at rejse en trærække på Frue Plads, der i øjeblikket er ved at blive renoveret.

Moderne byer er ikke gode for træerne

Skal der plantes træer i byerne i dag, er det er en operation med sine helt egne problemer. Det er ikke bare ligetil at sikre, at de kan klare sig.

»Forholdene i 1887 var helt anderledes. Der var ikke de elledninger, fjernvarmerør og belægningstyper, vi har i dag. Der skal være plads til dem. Så der er grænser for, hvor tæt de kan plantes på bygninger, belysning, biler eller busbaner. Gadetræers kroner ved kørebanerne skal være 4,5 meter oppe, så lastbiler kan komme til. Vi har fået cykelstier og kantsten. Det er svært at skabe gode forhold for træerne«, forklarer han.

»Der er steder, hvor p-pladserne går helt op til træet, hvor asfalten er smurt næsten helt op til stammen. Sætter vi et nyt træ ned der, er sandsynligheden for at det overlever nul. Det kræver, at vi har økonomi til at bryde asfalten op og etablere et rodvenligt bærelag, så der opstår hulrum med luft og jord. Det koster væsentligt mere«.

»Vi vil ikke genplante, før vi kan give gode vækstforhold. Der er steder, hvor vi beslutter, at her vil vi gøre noget ekstra«, tilføjer han. Et eksempel er Nørrevold, hvor vejbaner, fortove og parkeringspladser gør det mere krævende at skaffe plads til træer.

Nye trætyper på vej ind i gaderne

Nye træsorter skal også kunne klare det til tider hårde byliv og de krav, der stilles: »Det skal være sunde træer, der kan tåle for eksempel salt og at der kan blive gravet omkring dem. Vi skal også tage hensyn til allergier. Så bliver listen minimal«.