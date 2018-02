Bjørn Nørgaard om Slagtergårdene: »Da vi fredede Folkets Hus, mente alle, at det var fuldstændig skudt i hovedet. I dag er det Danmarks bedste spillested«

»Der er mange drømme«

Men sammenligningen mellem Slagtergårdene og Folkets Hus/Vega holder ikke, mener Jacob Haugaard.

»Det er klart, at hvis der kom nogle private, der havde en forretning, de kunne få til at køre rundt, ville det være en mulighed at drive et kultursted. Men sådan er det jo ikke. Der er mange drømme, men de har ikke rigtig nogen gang på jorden, for dem, der ejer grundene, har et ønske om at bygge boliger. Derfor synes jeg, det er spekulationer«, siger han.

Hougaard medgiver, at kultur er vigtigt for byens liv, men peger på, at Vesterbro langt fra mangler tilbud på den front.

»Hvis der er et kvarter med meget kultur og byliv, er det Vesterbro. Det er ikke på Vesterbro, man allerførst skal prioritere kulturmidler. Der mener jeg i højere grad, man bør prioritere Valby, Vanløse og Brønshøj«, siger han.

Lørdag blev en demonstration for at redde Slagtergårdene afholdt på Vesterbro. 1.500 mennesker viste interesse for eventet på Facebook.