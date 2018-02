Kæmpe skorsten skal pilles ned på Amager En af de tre skorsten på Amagerværket skal rives ned. En maskine skal hejses op i over 100 meters højde og oppefra æde de 5.000 tons beton, der skal genanvendes i et nyt projekt i Sydhavnen.

»Husk også lige at se, hvor I går«, siger Jens Erik Norlander Stein, kraftværkschef på Amagerværket, og nikker mod jorden.

Det er ellers svært ikke at gå med næsen i sky og blikket stift rettet mod himlen her ved Amagerværket, hvor et af Danmarks højeste monumenter rager mod himlen.

Man skal vippe hovedet helt bagover på den måde, hvor man nærmest ikke kan undgå at åbne munden lidt, for at overskue Amagerværkets 150 meter høje skorstene.

Om lidt forsvinder den ene af de tre. Det er den, hvis top er omkranset af et stillads med teksten ’Farvel’. Går alt efter planen, starter nedrivningen i næste uge, hvor de 5.000 tons beton, der nu står rejst direkte op i luften, skal ned at ligge.

Skorstenen pilles ned, fordi den har været brugt i kulforbrændingen, som der skal lukkes ned for på Amagerværket. Fra næste år skal der kun afbrændes træpiller og flis.

Gummiged i over 100 meters højde

Skorstenen rager op fra et forbrændingsanlæg, der også er en byggeplads, hvor der efterhånden er trængselsproblemer. Rundt om skorstenen er Danmarks nuværende største anlægsprojekt ved at blive realiseret. Det 30 år gamle kraftværk skal fornys, og det inkluderer en omlægning fra kul til biomasse.

Men også i området omkring Amagerværket vælter byggeprojekterne frem. Lige nu står der en kabelpark til vandsport, en skibakke er under konstruktion, og på sigt kommer der også et udsigtspunkt, hvor københavnere og turister fra kraftværket vil kunne kaste et blik ud på Øresund i den ene retning og København i den anden.

Skorstenen rager op lige midt i noget af det, der skal være med til at fortsætte Amagers udvikling.

»Skorstenen står virkelig i bull’s-eye«, siger Jens Erik Norlander Stein med reference til de mange nye byggeprojekter og turistmål i området.

Kraftværkschefen tilføjer, at man derfor ikke kan sprænge skorstenen i stykker.

Tung dynamit er ikke en mulighed, og derfor skal »hvad man med lidt god vilje vil kalde en gravko« hejses 150 meter op i skorstenens indre. Den gravkolignende maskine har edderkoppeben og kan sætte sig fast på toppen af skorstenen. Som Jens Erik Norlander Stein beskriver den, lyder det mest af alt som noget fra en Transformers-film.

Oppefra vil den begynde at gnave sig vej gennem 5.000 tons beton, som den vil spytte ned i skorstensløbet.

Fra en åbning i bunden skal betonen fragtes ud for at blive knust i småstykker og blive gjort klar til genanvendelse.

Beton genanvendes i byggeprojekt

For skorstenen rives ikke bare ned og lægges i graven. Planen er, at den skal genopstå som den støjafskærmende mur omkring et nyt genbrugscenter i Sydhavnen. Det er første gang i nyere tid, at man i Danmark forsøger at bygge med 100 procent genbrugsbeton.

Genhusningen af betonen er del af en større genbrugscyklus, som er sat i gang af Hofor, Amager Ressource Center og Københavns Kommune.

For os er det helt perfekt, at skorstenen kan genanvendes i projektet – det er en ren win-win Jens Erik Norlander Stein, kraftværkschef

»Når man bygger noget, så følger der også en forpligtelse med, og her er bæredygtigheden vigtig. For os er det helt perfekt, at skorstenen kan genanvendes i projektet – det er en ren win-win«, siger kraftværkschef Jens Erik Norlander Stein.

Hvis ikke samarbejdet mellem de tre parter var kommet i stand, skulle skorstenen på et tidspunkt være pillet ned alligevel. Ifølge kraftværkschefen ville betonen sandsynligvis være blevet deponeret.

Normalt genbruges beton primært til genopfyldning af vejbaner. Men det har været en ambition fra forvaltningen i Københavns Kommune at teste, om man kan bygge med 100 procent genbrugsbeton.

Det siger enhedschef Merete Kristoffersen fra teknik- og miljøforvaltningen:

»Vi vil gerne have mest mulig genanvendelse ind i projektet, og derfor har vi valgt at genbruge skorstenen. Det er helt i tråd med hele tankegangen bag genbrugscenteret«, siger hun og fortsætter:

»Det ville være meget lettere at købe materialet fra en betonfabrik. Men med et pilotprojekt som det her forsøger vi at vise vejen frem. Vi vil gerne have beton op i affaldshierarkiet og på den måde spare naturressourcer«.