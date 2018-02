Lokale beboere kan få indflydelse på deres vej: København kan få frigader Veje og gader kan blive indrettet efter beboernes ønsker, hvis et frigadeforsøg får opbakning på rådhuset.

»At lave bilfri oaser skaber rigtigt meget bykvalitet og livskvalitet. Det vil vi gerne udbygge ved at lave flere attraktive steder i byen«.

Sådan siger SF's Klaus Mygind om det partiforslag, Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg nu skal afgøre på sit kommende møde.

Partiet fik i efteråret opbakning til at skabe forsøg med såkaldte frigader, hvor beboerne kan få lov at tilpasse gader og veje mere efter de lokale behov og ønsker. Det kan være, at de ønsker flere træer i gaderne, at de savner plads til fællesaktiviteter eller gerne vil have en trafiksanering, der giver mere plads til byens mennesker og mindre plads til bilerne.

Flere lokaludvalgsformænd roser tankerne.

»Umiddelbart kan vi godt lide, at man lægger beslutningerne tættere på borgerne«, siger Mogens Petersen fra Nørrebro Lokaludvalg.

»En glimrende idé«, finder Østerbro Lokaludvalgs Allan Marouf.

SF forestiller sig små, lokale gågader

I aften skal udvalgsmedlemmerne afgøre, om SF-forslaget skal føre til oprettelsen af et frigadesekretariat, der kan håndtere henvendelserne fra københavnere med gode idéer til forbedringer af gaderne uden for deres boliger.

»Indstillingen viser store muligheder. Der peges ikke på begrænsninger - ud over dem, der handler om trafiksikkerhed, handikappede og fremkommelighed i byen«, siger Klaus Mygind.

Man kan lave bilfrier 'øer', ikke kun i Centrum, men også andre steder. Klaus Mygind

SF rejste forslaget på baggrund af ideer om, at der blev lavet mindre gågader rundt om i byen, hvor særligt interessante gader kunne indrettes på fodgængernes præmisser og ikke være forbeholdt bilerne.

»Man kan lave bilfrier 'øer', ikke kun i Centrum, men også andre steder«, forklarer borgerrepræsentanten, der peger på et sted som Jægersborggade/Stefansgade, som kan blive fredeliggjort efter beboernes ønsker, hvis frigadeforsøget afprøves.

»Det er noget, vi gerne vil udbygge, så der kan laves flere attraktive steder i byen«.

P-pladskrav kan stå i vejen for frigader

På Østerbro forestiller Allan Marouf sig, at for eksempel Randersgade, Vordingborggade, Nyhavnsgade eller nogle af de nye veje i Nordhavnen kan gøres til frigader, hvor borgerne kan få medindflydelse på indretningen.

»Mange aktive borgere vil gerne gøre noget anderledes og skabe utraditionelle aktiviteter«.

Nørrebro Lokaludvalgsformand ser imidlertid et stort uafklaret problem ved forslaget om frigader: »Indbefatter det også parkeringen? For skal du lave noget i en gade, så skal du flytte p-pladser. Hvis man ikke må gøre det, så er det lidt så som så med mulighederne«, mener Mogens Petersen.

Han peger på trafiksaneringer, hvor lokalgader lukkes for gennemkørende trafik. Det er, understreger han, ikke lige til: »Det er politiet, der bestemmer, om vi må sætte steler op. Det har været et problem, når vi har forsøgt at lukke gader. Politiet nedlægger veto«.

»Men overordnet set lyder forslaget rimeligt«, tilføjer han.