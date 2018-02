Øjenvidne til højresvingsulykke: »Det kryds skal bygges om« H. C. Andersens Boulevard er fyldt med cyklende. Alligevel er vejindretningen ifølge kender ikke optimal i det kryds, hvor en ung kvinde blev kørt ned af en lastbil.

HØJRESVINGSULYKKEN Onsdag ved 13.30-tiden drejer en lastbil med anhænger til højre fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade. Den rammer en 32-årig kvindelig cyklist, der bliver slået ihjel på stedet. Ulykken efterforskes af Københavns Politi, der endnu ikke har afhørt chaufføren ud over den første udspørgen på stedet.

»Det kryds skal bygges om«.

Ordene er Daniel Dall Jensens. Det kryds, han advarer mod, ligger i det indre København og er efter hans opfattelse slet ikke sikkert. I forgårs så han, hvordan en højresvingende lastbil med en anhænger kørte en cyklist ihjel, da den skulle dreje fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade.

Han er en erfaren lastbilchauffør. Og han betegner pladsen til den manøvre, der fandt sted, som trang: »Det sving ville jeg ikke selv lave lige dér med en hænger. Jeg ville have fundet en anden vej, for det er så besværligt et sving«.

Men samtidig er det et hovedkryds for to vigtige lastbilruter i København. Derfor undrer det ham, at det ikke er indrettet, så der tages hensyn til den omstændighed, at der dels er mange lastbiler på strækningen, dels mange cyklister.

De fleste får mindst plads på den trafikerede gade

Der er op mod 2,5 gange flere trafikanter på cykelstierne på H. C. Andersens Boulevard, end der er trafikanter på vejbanerne. Alligevel er krydset ved Hammerichsgade slet ikke indrettet efter de moderne trafiksikkerhedsmanualer.

Der er ingen tilbagetrukken stoplinje for motorkøretøjer.

Cykelstien er ikke ført frem til krydset, fordi der i stedet skal være plads til en højresvingsbane.

Og endelig har lastbiler, der vil dreje ind på Hammerichsgade, svært ved at klemme sig ind på den smalle gade på grund af en midterhelle og modkørende biler.

Vanskeligt at svinge ind på smal gade

Det sidste kan have fået chaufføren i ulykkeslastbilen til at trække ud til venstre inden højresvinget for at sikre, at han kunne gennemføre svinget, vurderer Daniel Dall Jensen.

»Selvfølgelig har han været nødt til at lave et herresving«, siger han.

Men forsvinder cyklisterne så ikke ud af sidespejlenes dækning?

»De vil helt klart forsvinde. Spejlene er ikke konstruerede til at dække så langt ud«.

Han så en chauffør, der efter vidnets opfattelse standsede op og prøvede at orientere sig grundigt inden svingningen: »Det er 100 procent sikkert, at han var opmærksom«, siger vidnet. Han ser selv et forbud mod højresving på stedet som en mulig løsning, der kan hindre fremtidige tragedier som den, der ramte onsdag eftermiddag.

Samtidig opfordrer han indtrængende cyklister i København til at være opmærksomme, når de færdes nær lastbiler, hvis chauffører ofte kan have et dårligt udsyn fra førersædet.

»Jeg har mindst 90 gange måttet klodse bremserne for cyklister i det indre København«, siger Daniel Dall Jensen.

Bondam: Kommunerne må tjekke deres sikkerhed i vejkrydsene

Samme råd kommer direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, med.

Han opfordrer samtidig Københavns Kommune til at skærpe sit fokus på sikkerhedsproblemer i byen.

»Spørgsmålet er, om vi som samfund skal acceptere det her«, mener han.

Min opfordring til Københavns – og Frederiksberg - Kommune er, at de virkelig skal gå deres kryds igennem med en tættekam. Måske endda etablere deres egen kommunale havarikommission. Klaus Bondam

Skal vi have en lokal ulykkesanalysegruppe i København?

»Min opfordring til Københavns – og Frederiksberg - Kommune er, at de virkelig skal gå deres kryds igennem med en tættekam. Måske endda etablere deres egen kommunale havarikommission. Finde ud af, hvor er de farlige steder er, og hvad skal der gøres og så få sat penge af til at ændre dem. En ændring kan også være en anbefaling, for eksempel at beslutte, at man ikke vil have lastbiler med anhænger på den strækning«.

»Vi ved, at mange varevogne og lastbiler langt fra er fuldt læssede. Der er et kæmpe potentiale for at gøre det med elladcyker og mindre varevogne. Vi kan uden problemer fjerne en hel del af den tunge trafik i byen. Vi har behov for helt seriøst at kigge på, om vi transporterer de ting, vi skal have omdelt i byen, på den bedste måde«.

Undrer sig over brugen af anhænger i tæt cykeltrafik

Ved højresvingsulykken på H. C. Andersens Boulevard var det en lastbil med hænger, der drejede ind over det kvindelige offer.