I går var den gal igen: Afføring og opkast i vandet lukker bassiner i københavnsk svømmehal 28 gange på et år Kun en af hovedstadens 17 svømmehaller gik fri sidste år.

Det er nok ikke en nyhed, at de mindste kan have svært ved at kontrollere, hvad der kommer ud af begge ender. Men når det sker nede i vandet, er det et stort problem for svømmehallernes brugere. De skal nemlig lukke bassinerne ned og foretage en grundig rengøring, der kan tage op til 32 timer.

En rundringning foretaget af DR P4 København viser, at 16 ud af 17 svømmehaller i hovedstadsområdet sidste år oplevede, at måtte lukke bassiner ned mindst én gang på grund af afføring eller opkast i vandet.

I Valby Vandkulturhus måtte man lukke bassiner hele 28 gange i løbet af 2017. Senest i går var den gal igen, da varmtvandsbassinet var lukket på grund af opkast, oplevede Politikens udsendte. Og det er til stor gene for både personalet og kunderne, hver gang det sker, fortæller Carsten Larsen, der er formand for svømmehallernes brancheforening.

»Det er jo irriterende, fordi vi må skuffe vores kunder, som dukker op til en lukket dør. Og klubberne kan ikke gennemføre den træning, som de har planlagt«, siger Carsten Larsen til DR P4 København.

Særligt i varmtvandsbassinerne, hvor babyer og småbørn holder til, opstår problemet. I svømmeklubben KVIK i Kastrup, der har 2.600 medlemmer, har man oplevet, at babybassinet skulle lukkes ned 8-10 gange inden for de sidste 3 måneder.

Frustreret, sur og ærgerlig babysvømmer-mor

En af dem, der har måtte gå slukøret fra babysvømning er Marie Kristine von Eiben, hvis datter går til babysvømning.

»Det er et større logistisk arbejde at komme herhen, så man vil jo også gerne have noget for det, når man endelig kommer. Man betaler jo også penge for at gå her, og det er ikke småpenge, siger Marie Kristine von Eiben til DR P4 København og fortsætter:

»Man bliver da frustreret, sur og ærgerlig. Men det kunne jo ligeså godt være sket for en selv«, siger hun til DR P4 København.

Og selvom det går ud over både svømmehallernes omsætning og svømmeholdene hver gang bassinerne skal renses, så er der tale om uheld i langt de fleste tilfælde, siger Carsten Larsen.

»Det er jo ikke noget, som man gør for at genere«, siger han til DR P4 København.

Ifølge ham er der ikke andet at gøre, end at blive ved med at opfordre forældrene til at give deres børn det rigtige svømmetøj på, samt sikre, at afføringen bliver i svømmebleen.

»Det er noget, som både svømmehallerne og svømmeklubberne minder forældrene om«, siger han til DR P4 København.