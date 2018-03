En af Strøgets sidste enkeltmandsbutikker er lukket: Nu er næsten kun kæderne tilbage

Det bliver ikke i 2020, at københavnerne kommer til at gå i Ikea på Kalvebod Brygge lige over for Fisketorvet.

Og det bliver heller ikke så stort et Ikea-varehus, som det var meningen, da planerne blev præsenteret for præcis to år siden.

»Vi er ved at redefinere varehuset, som bliver mindre end planlagt. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor stort varehuset bliver«, siger ekspansionschef Anders Lyhne Nordtorp fra Ikea Danmark.

Da planerne om et city-varehus på området langs Kalvebod Brygge blev præsenteret i marts 2016, var det meningen, at city-varehuset skulle være på 37.000 kvadratmeter - samme størrelse som Ikea i Høje Taastrup. Og planen var, at det skulle åbne i 2019-20. Lokalplanen blev godkendt i juni 2017.