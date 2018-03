Priser presser butikkerne: »De mest hotte strøggader har priser, der er cyklet i vejret« Eksperter ser problemer for mange butikker på Strøget i København, hvor huslejerne er hårde og presset fra nethandelen ikke gør situationen bedre. Det koster nicheforretningerne livet.

STRØGET Den 1,1 km. lange strækning fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv omfatter Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade. Oprindeligt blev den kaldt Routen, men fra slutningen af 1800-tallet blev navnet Strøget brugt. Dens ældste bygning er en borgmestergård på Amagertorv. Den er fra 1616 og huser i dag Royal Copenhagen. I 1962 blev den indrettet som gågade. Op mod 80.000 mennesker går ad gaden hver døgn i sommerperioden. Butikkernes lejepriserne pr. kvadratmeter er de eneste år gået fra 1.309 kr. i marts 2013 til 2.346 kr. i marts i år. Det svarer til en stigning på 79 pct., viser tal fra Ejendomstorvet, en portal for erhvervslokaler og -ejendomme. Storkespringvandet på Strøget i sine yngre dage. Vis mere

Interessen for at have forretning på Strøget er stor. Derfor er priserne høje. Og derfor er de små butikker ved at være væk og erstattet af mærkevareforretninger med store kapitalkæder i ryggen.

Det er virkeligheden på den københavnske handelsgade, som for kort tid siden mistede en af sine sidste, gamle butikker.

Ejeren går på pension, men advarer om, at gågaden fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv mister sit særpræg og kan ende med at blive lige så uinspirerende som de indkøbscentre, der er skudt op landet over.

Butikker kan ende som showrooms for nethandel

Det er en advarsel, flere brancheeksperter forstår.

»Der er ingen tvivl om sker en ensretning. Vi kan se, at flere er blevet presset ud de seneste år. Det er det samme, der sker i hele verden. De mest hotte strøggader har priser, der er cyklet i vejret«, siger direktør Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning, der blandt andet rådgiver kommuner og investorer om detailhandel og butiksplanlægning.

»Det er klart, at de store mærker vil have flagshipstores som showrooms på Strøget. Det giver måske mening i dag, hvor de kan have en stærk hjemmeside at sælge på. Men mange er i de senere år gået ind og har downsizet deres butikker. De er begyndt at skele til de tårnhøje huslejer«.

Risikerer man at få kedelige center-gader ud af det?

»Det har været et paradoks, at det er blomstret op i sidegaderne. Der er sket en masse i de kvarterer, som på mange måder er mere spændende og differentieret. Der har man bredden og dybden i udbuddet«, svarer Nyborg.

Nichebutikkerne er i sidegaderne

Direktør John Hansen fra handelsstandsforeningen Kbh K ser samme udvikling: »Man kan stikke ud i sidegader og finde nichebutikker, som er med til gøre København til en spændende handelsby«.

Nichebutikkerne giver diversiteten og oplevelserne og spændingen ved gå i en storby. Dem bør der være plads til. John Hansen

»Problemet er, at det er hamrende synd, hvis nichebutikkerne ikke får lov at leve videre. Nichebutikkerne giver diversiteten og oplevelserne og spændingen ved gå i en storby. Dem bør der være plads til. Det ville være rart, hvis dem, der står for lejemålene, kunne kigge en smule differentieret på butikssammensætningen. Så vi har de internationale brands og kæder og stormagasiner, og samtidig fastholder det, København også er kendt for, nemlig de små nichebutikker«, mener Kbh K-direktøren.

Han vil finde det kedeligt, hvis Strøget ender med at minde om landets indkøbscentre.

»Vi vil nødigt sammenlignes med Herningcenteret. Det er ikke den vej, vi går i København. Der er bare ikke nogen tvivl om, at huslejerne i City er høje. Det stiller krav til de forretningsdrivende – på alle fronter. Det kræver, at man er meget mere til stede, end man kan være det i den lille mand-konebutik, som gerne vil kunne holde fri i weekenderne, til påske, pinse og jul«.