Stor trafikplan vil skære i togene på Kystbanen - katastrofalt og helt uacceptabelt, mener pendlere og borgmestre Færre afgange vil få flere til at tage bilen i stedet for den kollektive transport, siger borgmestre i hovedstadsområdet.

Når passagererne på Kystbanen fremover skal med toget, så er der lagt op til, at de skal spejde længere efter toget.

For som en del af Trafikplanen for de statslige jernbaner fra 2017-2032 vil Trafikstyrelsen ændre 20 minutters driften på Kystbanen til tog hver halve time uden for myldretiden. De ændringer er katastrofale, mener pendlerne.

»Jeg er selvfølgelig dybt skuffet. Der er ingen sammenhæng mellem kvalitet og pris i dag, og det bliver endnu værre i fremtiden«, siger Kystbanens pendlertalsmand Michael Randropp til DR P4 København.

Desuden skal Kystbanen skilles fra Øresundstrafikken, og det betyder, at passagerer fra Nordsjælland skal skifte på Nørreport eller Hovedbanegården for at komme videre til lufthavnen eller til Sverige.

»Man ved at når man skal skifte tog, så vil der være færre, der er interesserede. I stedet komme togpassagererne ud på motorvejen, som er godt fyldt i forvejen«, vurderer Michael Randropp DR P4 København.

Borgmestre er bekymrede

Pendlernes vurdering bliver bakket op ad Forbrugerrådet Tænks afdeling for kollektiv trafik, Passagerpulsen. For færre afgange betyder også, at færre passagerer er interesserede i at bruge toget. Derfor kan det få konsekvenser for trafikken i Hovedstadsområdet, at der er lagt op til ændringer på Kystbanen.

»Hvis du har et udbud af muligheder for at tage toget på arbejde eller hvor du nu skal hen, og der bliver indført færre afgange, så er spørgsmålet om de nye afgange passer med din hverdag, og om du stadig kan få dækket dit transportbehov ved at tage toget«, siger politisk medarbejder hos Passagerpulsen, Niels Martin Madsen DR P4 København.

Også fra de kommuner, som huser mange af Kystbanens passagerer er der kritik af trafikplanen. En række af hovedstadens kommuner har sendt høringssvar af sted, hvor de kalder planerne for Kystbanen for både bekymrende og uacceptabel.

»Det er endnu et tilbageslag for os. Hvis man ønsker, at borgerne skal bruge den offentlige transport, så er planen på det punkt helt uacceptabel«, siger borgmester i Fredensborg kommune, Thomas Lykke Pedersen (S) DR P4 København.

Ændringerne for Kystbanens årligt 10 millioner passagerer får omfattende konsekvenser, er også budskabet i høringssvaret fra Hørsholm kommune.

»Vi har brug for,a t vores pendlere selvfølgelig kan komme ind til København, og så er konsekvensen jo, at man flytter flere over i privatbilisme«, siger borgmester i Hørsholm, Morten Slotved (K) DR P4 København.

Helsingør, Gentofte og Rudersdal har også sendt høringssvar, hvor de udtrykker bekymring for Kystbanens fremtid. Det samme gælder for Movia, Region Hovedstaden og Rådet for bæredygtig trafik. Der er kommet i alt 89 høringssvar fra hele landet til trafikplanen. Den forventes at blive vedtaget inden sommeren 2018.