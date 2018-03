København »vil se« på frygtet trafikfælde Der sker næsten dagligt uheld på udsat hjørne af gågaden i Rosengården. Nu vil kommunen se på problemerne - men tør ikke love, at en løsning er på vej lige med det samme.

Lørdag skete det igen: En hyrevogn endte med at hvile halvvejs oppe på en af de stenblokke, som Københavns Kommune har anbragt for enden af Peter Hvidtfeldts Stræde i den indre by.

Spærringerne kritiseres skarpt af lokale beboere og forretningsdrivende, der ser indretningen af trafikken i området som en fælde for personbiler og lastvogne, som uforvarende ender i problemer på grund af terrorsikring og rigtigt dårlig skiltning.

»Chaufføren var rystet«, siger Rico Echwald-Tijsen fra Fiolstræde, der kom forbi, netop da taxi-uheldet var sket.

Han betegner hjørnet som »meget mærkeligt« og har som beboer i Fiolstræde oplevet, hvordan mange biler i dag ender med at måtte køre ad gågaderne for at komme ud af området - et resultat af spærringen af Krystalgade.

»Ikke hensigtsmæssigt«

Københavns Kommune vil ikke love beboere eller bilister, at der bliver gjort noget ved problemerne. Men man vil se på, om indretningen og skiltningen er i orden.

»Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at bilisterne har så store udfordringer i og omkring Rosengården, som det lader til at være tilfældet«, erkender Søren Kastoft i en skriftlig kommentar

»Derfor vil vi nu se nærmere på, om det vil give mening at udskifte granitklodserne med andre former for hastighedsdæmpende byrumsmøbler eller løse problemerne på andre måder«.

Et problem for bystyret er ifølge hans oplysninger, at Københavns Politi skal gå med til ændringer: »Terrorsikringen af Middelalderbyen sker i samarbejde med politiet, og derfor vil eventuelle nye løsninger skulle godkendes, inden vi ændrer på indretningen af området«, meddeler han.