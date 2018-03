Udvalg udskyder beslutning om Nordens højeste bygning i København Investorer vil bygge H.C. Andersen-forlystelsespark og 280 meter høj bygning ved krydstogtskibes anløbskaj.

Der er stadig uvist, hvornår projektet H.C. Andersen Adventure Tower - en oplevelses- og forlystelsespark, som skal kombineres med Nordens højeste bygning på 280 meter - bliver en realitet.

Tidsplanen for byggeriet, som skal opføres i Nordhavn, blev diskuteret på et møde i København Kommunes teknik- og miljøudvalg mandag aften.

Sagen kom ikke til afstemning, men blev sendt retur til de to forvaltninger for at blive fremlagt i en revideret form på et senere tidspunkt.

Det skyldes ifølge Alex Vanopslagh, medlem af borgerrepræsentationen i for Liberal Alliance og medlem af udvalget, uenighed om hastigheden på igangsættelsen af projektet.

»Der har været uenigheder om, hvor hurtigt man kan igangsætte projektet. Det har selvfølgelig en del betydning for, hvordan man gerne vil bygge«.

» Jeg havde gerne set, at man kunne have en hurtigere proces, så man kunne fremme byggeriet ude i Nordhavn«, siger han.

Problemer med tidsplan

Byggeriet skal placeres ved krydstogtskibenes anløbskaj ved Ydre Nordhavn i København, som modtager cirka 850.000 turister om året.

Forud for mandagens udvalgsmøde efterspurgte selskabet bag byggeriet en klar afgørelse om køreplanen for projektet.

Forvaltningen har fremlagt en tids- og procesplan, som kan lede til en lokalplan for området i 2025. Men den tidshorisont er ifølge direktør Kurt Immanuel Pedersen for fjern for projektets initiativtagere.

De vil have politikerne til at fremskynde planprocessen for området, så en lokalplan kan være klar i 2020.

»Vi anmoder om politisk vedtagelse af, at der arbejdes videre med projektet frem mod en forventet godkendt lokalplan ultimo 2020«, siger Kurt Immanuel Pedersen.

Det er ifølge direktøren nødvendigt at fremrykke processen, hvis investorerne bag projektet skal sikre sig en aftale med udviklingsselskabet By & Havn om et betinget køb af den 85.000 kvadratmeter store grund.

Den samlede investering forventes ifølge Kurt Immanuel Pedersen at blive omkring 6,5 milliarder kroner. Projektet ventes at skabe mellem 1500 og 1800 permanente arbejdspladser.

Den op mod 280 meter høje bygning, hvilket cirka svarer til 6,5 Rundetårn stablet oven på hinanden, skal omkranses af forlystelsesparken.

I selve højhuset skal der være en blanding af boliger, hotel og erhverv, og i toppen af tårnet vil der være plads til skybar og restaurant.

Det bliver den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels, der skal stå for tegningerne, hvis projektet realiseres.

Hvis der gives grønt lys, er det planen at stikke spaden i jorden i 2023. Hele byggeriet, der også omfatter en grøn bypark med gratis adgang, vil ifølge planen være klar til åbning i 2027.

Den højeste bygning i Norden på nuværende tidspunkt er Turning Torso i Malmø, der rækker 190 meter i vejret.

ritzau