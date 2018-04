Søren Pind tabte slaget om den slappe vandstråle

Søren Pind har blandt andet slået på, at eksempelvis andelsboligforeningen Vanløsegaard forgæves har søgt at få Hofor til at forstå, at det er vanskeligt at få vand ud af hanerne.

Berlingske som Enhedslistens lakaj?

Ministeren har undervejs i kampagnen beskyldt Berlingske Tidende for at gå Enhedslistens ærinde, fordi avisen ikke efter hans opfattelse er gået seriøst nok ind i sagen, men til gengæld har stillet kritiske spørgsmålstegn ved Søren Pinds engagement i sagen.

Blandt andet har Berlingske fokuseret på, at Hofor-kandidat Jesper Schou Hansen har brugt det statsstøttede blad, han er redaktør for, Havnebladet, til en kampagne for samme sag, hvor kommentarer, annoncer og artikler har haft den samme vinkel på sagen.

Det fik Søren pind til at aflevere denne svada til Berlingskes journalist - som han bad om at få trykt i sin helhed:

»Sig mig engang... er du ansat i Enhedslisten eller lignende? Jeg kan give dig en liste over borgere, der har et konkret problem og på råd fra et offentligt monopol har brugt mange tusind kroner uden virkning. Du kan prøve at spørge din direktør, om han mangler vand til sin vaskemaskine. Eller spørge dig selv, hvorfor Berlingskes tidligere chefredaktør har meldt sig ind i gruppen for et højere vandtryk. Men det ærinde du render - for hvem mangler jeg at finde ud af - kan du glemme alt om. Jeg kommer til at finde ud af det. Og jeg kommer til, igen og igen, at klage over din underlødighed i forhold til den journalistik, du bedriver. Med andre ord: Rend og hop«.

Opgiver ikke

Efter valgnederlaget konstaterer Søren Pind overfor Politiken, at »mennesker er blevet latterliggjort gennem størstedelen af den pressedækning, der har været«.

»Jeg synes, medier burde tænke sig lidt om i stedet for at rende et ærinde, man fortsat kun kan undres over«, skriver han.

»Hofor udgør fortsat et offentligt skandaleramt tungt monopol med elendig service. Det har valget desværre ikke forandret. Til gengæld har det sat ansigt og stemmetal på, at en hel del mennesker i forsyningsområdet oplever det sådan. Det ville en klog virksomhed - skønt nok så meget monopol - lytte til«, slutter Søren Pind.