Cyklist slået ihjel af lastbil i det indre København i februar: Sidespejlet var ikke indstillet ordentligt Lastbilen havde flere fejl, konkluderer en bilinspektør.

HØJRESVINGSULYKKEN Onsdag den 21. februar ved 13.30-tiden drejer en lastbil med anhænger til højre fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade. Den rammer en 32-årig kvindelig cyklist, der bliver slået ihjel på stedet. Ulykken efterforskes af Københavns Politi, der foreløbig har sigtet chaufføren for uagtsomt manddrab.

Der var flere fejl ved den lastbil, der i februar kørte en kvinde ihjel i krydset H. C. Andersens Boulevard-Hammerichsgade i det indre København.

Blandt andet var sidespejlet på det tunge køretøj ikke indstillet korrekt.

Det konkluderer en bilinspektør i en rapport om ulykken, der kostede en ung kvinde cyklist livet. Hun endte inde under førerkabinen på den tunge lastbil, da den drejede til højre.

Skærpede krav

Ulykken understreger vigtigheden af at indstille spejlene korrekt. I 2004 blev der indført krav om ekstra spejle på siden af lastbiler, så chaufførerne bedre kunne orientere sig, inden de drejede til højre. Håbet var, at de ville få antallet af omkomne ved højresvingsulykker til at falde.

Selv om der i dag køres færre cyklister ned af højresvingende lastbilchauffører, så er det ikke lykkedes at få bugt med den slags dødsulykker.

Transportbranchen og trafiksikkerhedsorganisationer har ellers gjort et stort arbejde for gennem kampagner at få udbredt viden om nødvendigheden af korrekt indstillede sidespejle. Alligevel har det ofte vist sig, at spejlene på lastbilerne ikke er indstillet som de skal.

Havarikommissuione for Vejtrafikulykker er efter at have gennemgået en række højresvingsulykker kommet med en række anbefalinger til lastbilkørselen, heriblandt en øget kontrol af lastbilers indstillinger af sidespejle. At dømme efter de biltekniske undersøgelser var sidespejlene i lastbilen, der kørte ind i offeret i København, trods anbefalingerne og kravene ikke indstillet ordentligt.

Det er endnu ikke afgjort, om der skal rejses sag mod chaufføren, der kørte hende ihjel.

Krav om kommunal indsats mod højresvingsulykker

Ulykken har også udløst kritik af indretningen af krydset. Et vidne, der selv er erhvervschauffør, var efter ulykken kritisk over for den måde, krydset er indrettet på. Han ville ikke selv svinge der i en lastbil med hænger, fordi der slet ikke - efter hans vurdering - er plads til manøvren.

Ulykken fik Cyklistforbundet til at efterlyse en gennemgang af de københavnske vejkryds for at få lokaliseret de steder, hvor trafiksikkerheden ikke er i top. Siden har de radikale i Borgerrepræsentationen efterlyst en indsats mod højresvingsulykker i byen med henvisning til kommunens såkaldte nulvision om, at ingen skal slås ihjel i den københavnske trafik.

» Hvis det ikke bare skal blive ved visionen og de fine tanker, skal der midler og handling til«, mener Mette Annelie Rasmussen (R).