Normalt parkerer handikappede gratis: I Københavns Nordhavn koster det kassen By og Havns parkeringspolitik tager ikke hensyn til mennesker, der ikke kan benytte den kollektive trafik. I modsætning til i resten af København afkræves de betaling for at bruge handikappladserne.

En mangfoldig og blandet by med plads til alle.

Sådan lyder By og Havns beskrivelse af de nye bydele i Nordhavn i København.

Men for nogle kommer løftet om plads til alle med et velvoksent prisskilt. Lige som med blandt andet Ørestad skal Nordhavn være et område, hvor den kollektive trafik og cykeltrafikken skal være førende frem for at basere adgangen på biltrafikken.

Det betyder, at parkeringspladserne i områderne er dyre og spredte. Men for dem, der er afhængige af bilen, er der ikke megen hjælp at hente fra By og Havn. Det viser et eksempel fra Københavns Internationale Skole, der er opført på Levantkaj i det gamle frihavnsområde.

Den har bedt By og Havn om at måtte etablere en reserveret parkeringsplads til en medarbejder, der er handikappet, lige ved skolen. Men det er ifølge skolen blevet afvist. By og Havn har alene indrettet generelle handikapparkeringspladser på en nabogrund og vil ikke reservere en af dem til en fast bruger.

Samtidig understreger By og Havn over for skolen, at hun skal betale de høje takster, selv om hun ikke har mulighed for at vælge den kollektive trafik, der lægges op til i området.

Forretningsmæssige vilkår

I øjeblikket ligger regningen på knap 1.000 kroner om måneden. Planerne er, at de sættes op til knap 2.000 kroner om måneden, når området er færdigbebygget.

Det undrer arbejdsgiveren. Thomas Nielsen, skolens kommunikationsmedarbejder, har forsøgt at få By og Havn til at tillade oprettelsen af en handikapplads op ad skolen, så den ansatte lettere kan komme på arbejde.

»På nogle dage er det en større mundfuld«, siger han om den afstand, hun er nødt til at gå for at komme frem til skolen, en afstand, som på grund af hendes sygdom, er hård at tilbagelægge. Skolens problem er, at den ikke har mulighed for selv at inddrage et par kvadratmeter til en parkeringsplads. Den råder udelukkende over det grundstykke, dens bygning ligger på og kan ikke råde over omgivelserne.

Da skolen kontaktede By og Havn for at finde en løsning, blev der henvist til handikapparkeringspladserne lidt væk fra skoleindgangen og sagt nej til at lade handikappede parkere på dem uden at betale de høje parkeringsafgifter.

»By & Havn skal drive parkering på forretningsmæssige vilkår og alle parkanter betaler for parkering i vores områder«, fremgik det af svaret.

Københavns Kommune tager ikke betaling for handikapparkering

Det kolliderer med de bestemmelser, der gælder i de øvrige dele af Københavns Kommune. De fastslår, at: »Bilister, der har gyldigt handicapskilt, kan parkere gratis på alle almindelige p-pladser i betalingsområdet i København«.

By og Havn er imidlertid en selvstændig virksomhed, der er 95 procent ejet af Københavns Kommune, mens resten er statsligt ejet.

Derfor kan den frit fravige den kommunale handikapvenlige parkeringspolitik og afkræve betaling fra handikappede, som har brug for at parkere i området.

Ifølge Danske Handicaporganisationer er det da også en generel kotume over alt i landet, at man ikke afkræver parkeringsbetaling fra mennesker, der på grund af handikap er afhængige af deres biler.

»Der alt for mange mennesker med handikap, der ikke er i arbejde. Derfor vi ser gerne, at man gør alt, hvad man kan, for at få det til at fungere«, siger næstformand Sif Holst.