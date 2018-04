Kulegravning: København får hård kritik for at jage syge borgere Nytteløs aktivering af meget syge mennesker i København »i et hamsterhjul« og for få sagsbehandlere. Sagen, der pinte Anna Mee Allerslev (R), skal nu løses af Københavns nye V-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Københavns Kommune bruger alt for lang tid på at behandle syge menneskers ansøgning om førtidspension og fleksjob. Sagsbehandlerne er overbebyrdede med for mange sager, og der er for mange skift til nye sagsbehandlere undervejs, så sagen går i stå.

Sådan lyder kritikken fra en ekspertgruppe – en såkaldt taskforce – der på bestilling af kommunen selv har kulegravet beskæftigelsesforvaltningens arbejde med syge mennesker.

De ansatte forholder sig desuden ofte ikke til konkrete helbredsoplysninger, men sender de syge ud i nye nyttesløse arbejdsprøvninger.

København er en af de kommuner i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og er samtidig også karrig med at bevilge fleksjob. Det har det seneste års tid ført til en række demonstrationer, hvor man kunne læse plakater med tekster som: »København jagter de syge«, »Stop sygdomsforværrende sagsbehandling« og »Syg af systemet«.

På den baggrund blev arbejdsgruppen nedsat sidste år, og ud fra en gennemgang af 33 konkrete sager skriver den blandt andet:

»Sagsgennemgangen har vist eksempler på, at der kunne have været iværksat en mere relevant beskæftigelsesrettet og helbredsmæssig afklaring af borgerne på et tidligere tidspunkt«.

Dobbeltkontrol

Rapporten konstaterer også, at kommunens ansatte i visse tilfælde er mere optaget af at overholde »processuelle krav« – altså paragraffer – end sagernes indhold. At sagerne kan være overdokumenterede med unødig dobbeltkontrol, og at der er mange aktører inde over hver sag.

Formand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, har været med i arbejdsgruppen, og han fastslår, at »det nu er dokumenteret, at syge borgere i København kører nogle gange rundt i et hamsterhjul uden at komme nogen vegne«.

»Kommunen har været alt for optaget af nøjeregnende at følge reglerne og ikke tabe sager ved Ankestyrelsen. Kun lynlåsfabrikker kører et mere stramt produktionsanlæg« siger han.

»Men sådan kan man ikke arbejde med mennesker, der kan blive syge bare af at blive indkaldt til en samtale, og som ikke altid kan finde ud af at svare korrekt på en email, og som ikke har styr på deres liv. En 62-årig med svær diabetes og angst, som ikke i 19 år har haft et arbejde, skal måske ikke aktiveres mere - fornuften siger nok nærmere, at vedkommende skal have en seniorførtidspension«.

Hjerterum, tak

Christian Grønnemark glæder sig derfor også over, at arbejdsgruppen i enighed kommer med en række anbefalinger til de københavnske politikere om at indrette en indsats, hvor der vises mere tillid til sagsbehandlernes dømmekraft og faglighed.

»Vi skal have dygtighed, fornuft og hjerterum til at mødes i arbejdet«, siger Christian Grønnemark, der vurderer, at kommunen vil skulle ansætte 25-40 flere medarbejdere og radikalt ændre både kultur og arbejdsgange.

»Ellers vil borgerne blive ved med at føle sig som hunde i et spil kegler«.

Dårligste bemanding: København

Af rapporten fra arbejdsgruppen kan man også læse, at kommunen har det højeste antal sager per medarbejdersammenlignet med resten af landet, og at kommunen kunne have givet mange syge beskæftigelse med skånehensyn på et tidligere tidspunkt.

København er i rapporten blevet sammenlignet med kommuner som Ballerup og Aarhus, og her lyder konklusionen, at »i de to kommuner er sagsmængden blandt medarbejdere i jobcentret markant lavere«.

Københavns nye borgmester for beskæftigelse og integration, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), kalder rapporten for et godt stykke arbejde. Hun er enig i, at kommunen har vurderet sager om førtidspension og fleksjob »til den stramme side«.

»Jeg noterer mig kritikken fra taskforcen, som ligger i forlængelse af den kritik, der er kommet fra flere borgergrupper og enkeltpersoner. Det gør indtryk på mig, at vi ikke er lykkedes med at få fo0lk til at føle sig godt behandlet i systemet. Vi skal overholde lovene, men også møde mennesker professionelt, venligt og empatisk og på en måde, så de forstår, hvad der sker med deres sag«, siger V-borgmesteren.

Lyt til de syge

Cecilia Lonning-Skovgaard lover, at hun vil kæmpe for, at der skal ske ansættelse af flere sagsbehandlere på området, når kommunens budget for næste år skal lægges.

Er det ikke mærkeligt, at det er en liberal borgmester som dig, der vel synes, at den offentlige sektor ikke skal være større, som nu skal til at ansætte flere for at øge servicen for borgerne?