Intelligent trafikstyring: Lyskryds gør det muligt at tage hensyn til mængden af cyklister

Er det en lastbil? Eller en flok cyklister?

Hidtil har de tekniske systemer, der skal holde øje med trafikken i København og få lyssignalerne til at passe, haft svært ved at skelne.

Men en række nye trafikkameraer skal hjælpe især cyklisterne bedre gennem byen. Hovedstaden er ved at tage et nyt, intelligent trafikstyringssystem i brug.

»Det skal give et billede af den aktuelle trafiksituation derude«, siger Mads Gaml, der er programchef for indsatsen for at få indført det nye trafikstyringssystem.

Planen er, at det skal kunne registrere strømmen af cyklister, og en gang i fremtiden automatisk skal kunne tilpasse lyssignalerne længere fremme ad vejen, så de får mere grønt lys, hvis der er mange tohjulede på vejen.

Borgmester: Cyklister skal favoriseres

Det er en teknologi, der kan bidrage til at gøre byen bedre for cykeltrafikanterne, forudser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Vi er godt i gang med at finde måder, der favoriserer cyklisterne. Vi har rykket på bredere cykelstier og fået cykelbroerne. Det her er noget, vi skal kigge mere på og bruge mere«, siger hun.

Teknikken kan - forudser hun - for eksempel bruges i kryds, hvor ikke alle cyklister i dag kommer med over i grøntperioden i myldretiden.

»Kan det gøre, at cyklister ikke kommer til at vente mere end én gang, er det fint«, mener hun.

»Vi har i Københavns cykelstrategi besluttet et overordnet mål om, at rejsetiden i 2025 skal være reduceret med 15 procent for cyklister«, tilføjer borgmesteren.

Cyklister venter på grønt i det indre København. Foto: Katinka Hustad

En intelligent trafikstyring kræver imidlertid, at der kan skaffes præcise data for mængden af trafikanter. Og her har det hidtil været svært for de tekniske systemer at registrere cykler.

»Teknologien har været målrettet motoriserede køretøjer. Man har typisk brugt radarteknologi på dem. Vi har afprøvet den på cyklister, men uden det store held. Vi har prøvet målekabler under jorden, men de er ikke særligt præcise. Hvis der kører mange cykler over dem på en gang, bliver teknikken forvirret og kan ikke give os tal, der gør os sikre på trafikmængderne«, forklarer Mads Gaml.

Kameraer tæller og tænker

Løsningen kom fra Holland, hvor et firma med rødder i Eindhovens Tekniske Universitet har udviklet en teknologi, der kan 'se' cyklisterne.

»Deres trafikkamera kigger på cykelstien og tæller, hvor mange cyklister, der er på vej. Det kan vi bruge i vores trafikledelsesplatform«, siger den københavnske programchef.

»Vi kunne se, at fejlprocenten er mindre end fem procent. Det er flot for en teknologi som denne. Det er den præcision, vi har brug for«.

Data fra de foreløbigt 18 steder med cyklistkameraer kan i fremtiden indgå i reguleringen af, hvornår lyssignalerne skal skifte.

Planen er, at de skal fungere langs hovedruterne gennem byen: »Vi prøver at bevæge os lidt i retning af korridorer og de større strækninger. Er der mange cyklister, starter et program, der prioriterer cyklister i den retning«, siger Mads Gaml.

Han understreger, at trafikkameraerne ikke kan registrere de forbikørende, og at billederne er slørede.

»Der er tale om en teknik, der tæller trafikanttyper. Det er ikke traditionelle videooptagelser, der kan gemmes eller genskabes«.