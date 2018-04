Lokale beboere: Nye støjregler »tager sgu' da ikke problemerne alvorligt«

BEVILLINGSLOVEN Udskænkningssteder får tilladelse til alkoholservering på en række betingelser: Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

og dermed sammenhængende hensyn. Der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer .

. Der kan lægges vægt på, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Kilde: Lov om restaurationsvirksomhed Hvor mange bevillinger er der så i København? Det kan du se på dette interaktive kort. Vis mere

»I august 2017 vedtog de at nedbringe generne fra nattelivet. Så kommer de i slutningen af april med et forslag om, at restauratørerne skal huske at pakke deres møbler sammen. Det er sgu' da ikke at tage problemerne alvorligt«.

Søren Rud fra Nørre Kvarter Beboerforening er ikke tilfreds med Borgerrepræsentationens indsats mod de voldsomme støjplager fra de mange værtshuse og diskoteker, der har fået lov at rykke ind i de historiske bygninger i det indre København.

Han og flere naboer skal senere i dag foretræde for Borgerrepræsentationens teknik- og miljøudvalg, der skal behandle nogle forslag, der skal begrænse problemerne. Der lægges blandt andet op til, at der skal etableres støjsluser, så høj musik ikke slipper ud gennem åbne døre på diskoteker og barer til gene for de omkringboende.

Beboere: Der tages ikke hånd om de reelle problemer

Der skal styr på musikanlæggenes lydniveauer, og så får værtshusholderne besked på at sikre, at deres udendørsmøbler pakkes ordentligt sammen efter midnat, så festen ikke kan fortsætte uden for etablissementet ud på de små timer.

»Vi synes, det er positivt, at de gør noget. Men det ene forslag om udeservering er jo fuldstændigt mangelfuldt. Og man tager slet ikke fat på de reelle problemer. Det er på alle måder fuldstændigt utilstrækkeligt«, siger Søren Rud.

De skruer på håndtagene, men det reelle problem gør de ikke noget ved. Søren Rud

»Ser vi på de reelle problemer, handler det om, at der er for mange bevillinger. De skruer på håndtagene, men det reelle problem gør de ikke noget ved«, finder han.

Festen i gaden går ud over beboerne

Det er især det, der er kendt som festen i gaden, der har udviklet sig til at være et voldsomt problem for beboerne i de mest plagede bydele såsom latinerkvarteret og området omkring Gothersgades minefelt.

»Det, der generer naboerne mest, er, at gæsterne står med deres drikkevarer uden for og taler højt eller råber løs. De siger godt nok, at de ikke kan gøre noget ved de kunder, der står på gaden. Vi mener, at hvis folk tager en drink med udenfor, er der tale om udeservering. Og kan man regulere udeservering, så må man også kunne forbyde drikkevarer ude efter 24.00«, siger beboeren fra Nørre Kvarter.

»Det vil være en stor forbedring for naboerne. I det hele taget må man i de smalle gader i Indre By kunne begrænse udeserveringen til at foregå frem til 22.00. Det er sindssygt generende, at det må ske frem til midnat - specielt på hverdage, hvor folk skal op og på arbejde dagen efter«.

Utilstrækkeligt tilsyn

Efter beboerforeningens mening tager politikerne på rådhuset heller ikke hånd om problemerne med overtrædelser af støjen. De særlige støjkontrollører kan ikke tilkaldes efter 03.00, hvor politiet ikke har tid til at tjekke værtshusenes støjniveauer. Oven i det kommer, at mange værtshuse kører videre frem til formiddagstimerne.

Man kan godt klage, men man får ikke noget ud af det. Støjen kan ikke kontrolleres og så tæller klagen ikke. Søren Rud

»Mellem 03.00 og 11. 00 er det reelt umuligt for beboerne at klage. Eller rettere: Man kan godt klage, men man får ikke noget ud af det. Støjen kan ikke kontrolleres, og så tæller klagen ikke«.

Nu skal teknik- og miljøudvalget tage stilling til krav til lydanlæg og lydsluser og om, at udemøblerne pakkes sammen.