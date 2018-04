Borgmester om feststøj: Vi gør, hvad vi kan, men mangler en indsats fra politiet

BEVILLINGSLOVEN Udskænkningssteder får tilladelse til alkoholservering på en række betingelser: Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

og dermed sammenhængende hensyn. Der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer .

Der kan lægges vægt på, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Kilde: Lov om restaurationsvirksomhed Hvor mange bevillinger er der så i København? Det kan du se på dette interaktive kort.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), er fuldt ud indstillet på, at der skal gøres noget ved nattelivslarmen i det indre København.

Det siger hun i kølvandet på et møde i teknik- og miljøudvalget, der drøftede forskellige tiltag, som skal begrænse problemerne med fest i gaderne uden for værthuse og diskoteker, som generer de lokale beboere.

Mødet blev på forhånd kritiseret af Søren Rud fra Nørre Kvarter Beboerforening, der længe har forsøgt at få lagt en dæmper på støjproblemerne i de ældste dele af byen.

»Jeg har været på nattelivstur med Søren Rud. Noget af det, han fremhævede, er dét, vi tager fat i nu. Så jeg er lidt ærgerlig over, at han skælder ud over de ting, teknik- og miljøudvalget har sat i gang. Noget af det, beboerne fremhævede, er vi ved at gøre noget ved«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Efterlyser opbakning fra landspolitikere

Blandt de emner, udvalget skulle tage stilling til, var krav om lydsluser, så musikken bliver inde på værtshusene og ikke sendes ud til omgivelserne, hver gang døren går op.

Forslagene blev sendt til vedtagelse i Borgerrepræsentationen, hvor de - venter Hedeager Olsen - vil blive vedtaget.

Der er nogle problemer, jeg ville ønske, at jeg kunne løse, men som er politimæssige opgaver. Ninna Hedeager Olsen

Men beboernes problemer og den kritik af mødet, Søren Rud kom med, skyldes de problemer, København er rendt ind i, når bystyret forsøger at tøjle generne fra nattelivet. De kan høre inde under forskellige forvaltninger på rådhuset, men hænger også sammen med politiets indsats og muligheder for at kontrollere, at alt går ordentligt til i restaurationsbranchen. Og med problemer, som det kræver et folketingsflertal at få løst.

»Rigtigt meget er ude af mine hænder. Bevillingerne er ovre i kultur- og fritidsforvaltningen, og håndhævelsen af reglerne ligger hos politiet. Men så længe vi har et flertal i Folketinget, som skærer i politiet og flytter ressourcer til grænsen, så mangler politiet ressourcer til at lave den slags opgaver. Der er nogle problemer, jeg ville ønske, at jeg kunne løse, men som er politimæssige opgaver«, forklarer teknik- og miljøborgmesteren.

Sammen med sin kollega, Alternativets kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld, er hun i gang med at forberede flere regelændringer og tiltag, som skal hjælpe.

»Men det kræver hjemmel fra Folketinget og ressourcer til politiet at komme problemet med nattelivet i København til livs. De ting, vi kan, er ikke nogle, der for alvor får styr på festen i gaden«, vurderer hun.

Lydsluser skal dæmpe støjen

Når det gælder miljø- og teknikudvalget går noget af indsatsen lige nu ud på at få styr på udendørsmøblerne ved værtshuse og barer. De kritiseres for at bidrage til problemet, fordi de ikke altid pakkes væk, når etablissementerne lukker og derfor benyttes af nattevandrere, som fortsætter festen eventuelt med høkerbajere fra omkringliggende kiosker og natåbne butikker.

»Beboerne sagde, at når møblerne for eksempel blev skruet fast i murværket, så kan folk sætte sig på dem, når beværtningen er lukket. Vi kræver, at de pakker tingene ordentligt sammen. Det er noget af det, vi som forvaltning kan gøre«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Et andet skridt er kravet om lydsluser, som skal hindre musikken i at genere omkringboende. De vil, venter borgmesteren, bidrage til at få gjort noget ved nattelarmen: »Den største effekt af lydslusen er, at hvis gæsterne ikke kan høre musikken, når de er ude på gaden, så går de ind igen«.