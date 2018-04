København kører sit madaffald langt væk - og ser ikke nyt biogasanlæg tættere på som løsningen Et nyt biogasanlæg i Holbæk vil i fremtiden kunne omdanne 450.000 ton organisk bioaffald til grøn biogas om året.

Et stort biogasanlæg, der skal omdanne alt fra kaffegrums til afgnavede rugbrødsskorper til grøn biogas, er på vej i Holbæk. Når det står færdigt vil det blandt andet kunne opvarme 10.000 husstande.

Energiselskabet Nature Energy vil sammen med en gruppe lokale landbrug investere 200 millioner kroner i et biogasanlæg, der skal ligge nord for Kvanløse i Holbæk.

Indtil videre ser det dog ud til, at det nye biogasanlæg i Holbæk kun vil gavne lokalmiljøet, men det bidrager til den samlede grønne omstilling.

»Anlægget vil være godt for miljøet, og så giver det et gødningsprodukt, der kan forbedre udbyttet med op til 15 procent. Biogasanlægget bliver derfor en gevinst for både miljøet og bundlinjen«, siger Klaus Pedersen, formand for Sjællandske Biogas.

En af de helt store gevinster er også, at den grønne gødning kan bruges af økologiske landmænd, som er afskåret fra at benytte kunstgødning. Biogasanlæg kan derfor være med til at sætte yderligere skub i væksten i økologien, fastslår Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy og tidligere formand for Dansk Landbrug og præsident for Landbrugsraadet.

I dag underskrives kontrakten mellem Nature Energy og 40 landmænd ved Holbæk. Landmændene skal både levere husdyrgødning og modtage slam fra biogasprocesserne i anlægget.

København: Pænt nej tak

Anlægget kommer til at ligge kun omkring 60 kilometer uden for København, og folkene bag lægger ikke skjul på, at de mener, at deres anlæg også vil kunne hjælpe hovedstaden med sine bioaffaldsproblemer.

På nuværende tidspunkt transporterer Københavns Kommune sit bioaffald til Vestsjælland. En ordning der har været under kritik, fordi det ikke er smart, at grøn energi produceres med den negative sideeffekt, at der sker et større CO2-udslip fra transporten.

Men ifølge Politikens oplysninger har Københavns Kommune ikke nogen interesse i at indgå en langsigtet aftale om at levere københavnernes madaffald til det nye kæmpeanlæg i Holbæk.

Siden hovedstadskommunen besluttede sig for at sende bioaffald til Vestsjælland, har de københavnske politikere lovet hinanden og vælgerne, at de på et tidspunkt vil finde på en anden løsning, der er mere ’bynær’. Og Holbæk er ikke bynær nok.

På Københavns Rådhus ser man ifølge Politikens kilder helst, at en kommende bioaffaldsløsning placeres helt indenfor bygrænsen.

En anden årsag til Københavns manglende interesse for Holbæk-anlægget bunder i at hovedstadens plan om at være CO2-neutral i 2025 er bygget op om en række forudsætninger. En af dem er, at biogasproduktion baseret på københavnsk affald skal bruges til brændstof i transportbranchen og ikke til opvarmning som i Holbæk-anlægget, fordi biogas på vejene batter mere i CO2-regnskabet.

Den tredje årsag er, at før kommunen får gevinst på eget CO2-regnskab, er det afgørende, at det er selskaber, hvor kommunen selv er involveret, der står for den grønne indsats. Og København har ingen aktier i Nature Energy.

Lokale biogasanlæg er vigtigt

Flere lokale biogasanlæg, som det nye i Holbæk, kommer til at bidrage til en vigtig udvikling, mener Rikke Lybæk ph.d. i energiplanlægning. Men køreafstandene med affaldet betyder i den sammenhæng knap så meget, fastslår hun. Det vigtigste er, at bioaffaldet rent faktisk ender i et biogasanlæg.

»Selvfølgelig, hvis man sætter sig ned og laver et nøje regnskab, så betyder det noget CO2-mæssigt, at det skal køres langt. Jeg synes bare, at det er vigtigere, at vi får det affald i et biogasanlæg, så vi får produceret CO2-neutral energi og gødningsværdi til vores marker«, forklarer Rikke Lybæk.

Hun ser også en anden stor fordel i den slags biogasanlæg: De sørger for en bedre forståelse af, hvorfor vi bør sortere vores affald.

»De lokale løsninger er vigtige, fordi vi så bedre kan formidle den cirkulære energitankegang til børn og unge, som har mulighed for at se anlægget og forstå, hvad deres bananskræller bliver til«.