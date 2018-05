Pressede pølsevogne: Københavns foderbrætter skal have en hånd Bureaukrati og besvær skal fjernes for at gøre det nemmere at opstille 'kødkuttere' i byens gader.

PØLSEVOGNENE Den 18. januar 1921 begyndte salget af pølser på åben gade i København fra seks mobile pølsevogne. Ideen var lånt fra Tyskland, og derfor var det bayerske pølser, der blev langet over disken med en klat sennep på siden. Det er uklart, hvornår pølsen kom op at ligge i et halvt gennemskåret pølsebrød med ristet - eller kogt - pølse, rå og ristede løg, ketchup, sennep, remoulade, og syltede agurker. Men det er med 99 procent sandsynlighed i en dansk pølsevogn, at ‘den ristede med det hele’ blev født. I øvrigt har de danske slagterier med held eksporteret den danske nationalspise til bl.a. Rusland og Sydkorea. Vis mere

Pølsevognenes fremtid skal sikres.

Det mener Socialdemokraterne i den Borgerrepræsentation, der normalt kan skændes om mangt og meget. Men når det gælder pølsevognene, så var enigheden total og øredøvende, da partiet lagde op til en drøftelse af stadepladser, især dem til de klassiske københavnerpølsevogne.

Nu skal pølsevognspolitikken tages op i teknik- og miljøudvalget, som skal vedtage ændrede og lempede regler for opstilling af de uundværlige fødevarecentraler på gaderne.

Forvaltningen lægger op til, at tilladelserne til stadepladser får en længere gyldighed, så pølsevognene får lov at holde et sted i op til fem år.

Foto: Tage Christensen En mand nyder en 'varm hund' ved en pølsevogn i 1955.

En mand nyder en 'varm hund' ved en pølsevogn i 1955. Foto: Tage Christensen

Medmindre der er tale om såkaldte udviklingsstader, hvor der eksperimenteres med andre sortimenter end de traditionelle med hotdogs, varme cocio og hjemmelavet agurkesalat. De skal fortsat have tilladelser for højst tre år ad gangen, fordi - som det hedder i indstillingen - sortimentet »lige nu er oppe i tiden, men ikke nødvendigvis er langtidsholdbart«.

Samtidig lægges der op til, at pølsevogne med plads uden for Indre By kan få lov at opstille stole og eventuelt borde.

Ramt af kommunale sundhedskrav

Det hele begyndte ifølge socialdemokraternes gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Lars Weiss, med en række nødråb fra stadeholdere og indehavere af de ædle og ikoniske pølsevogne. De blev ramt af blandt andet kommunale krav om at prioritere sund og grøn mad.

»Det var mere og mere vanskeligt for almindelige pølsevogne at komme i betragtning til stadepladser. Blandt andet på grund af nogle regler, vi havde sat op i forhold til sundhed. De eneste grøntsager på en hotdog er jo de ristede løg. Der er sat en masse kriterier op«, forklarer han.

Teknik- og miljøforvaltningen lægger op til, at der skal lægges stor vægt på de velkendte, traditionelle pølsevogne, når der skal gives stadetilladelser. Resultatet skal gerne blive, at der kommer flere af dem i gadebilledet.

»Det er en stor del af den københavnske kultur. De har jo været en del af gadebilledet i knap 100 år«, siger Lars Weiss.

Han betror Politiken, at han ikke så ofte har mulighed for at besøge pølsevognene.

»Men det hænder. Og så er det ofte en af de to på Rådhuspladsen. Når jeg synder, så er det dér«.