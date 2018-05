Amager Fælled: Alternativet dropper ny bydel med 2500 boliger. Byg i stedet tæt flere steder Kultur- og fritidsborgmester i København Niko Grünfeld appelerer til det grønne flertal om at sige nej til alle tre områder, som embedsmænd har udpeget som alternative byggergrunde til det skrinlagte byggeri på Amager Fælled Syd

Drop helt tanken om, at København skal have en samlet ny bydel i København med 2500 boliger. Den bydel med navnet Amager Fælled Kvarter som indtil september sidste år var planlagt opført på et stykke gammel strandeng på Amager Fælled - indtil folkeviljen fik trumfet igennem, at de sjældne dyr og planter der skulle skånes.

Borgmester for kultur og fritid i København, Alternativets Niko Grünfeld, mener, at kommunen skal opgive tanken om at finde et tilsvarende areal på 18 hektar for at bygge et tilsvarende boligområde der.

I stedet forlanger Alternativet, at embedsmændene skal på jagt efter flere mindre jordbidder.

Det skal tilsammen skaffe de manglende boligkvadratmeter. Og samtidig skaffe penge i lommen på udviklingsselskabet By & Havn, der råder over kommunens grunde, og som skal bruge udbyttet ved byggemodning og grundsalg til at finansiere byens metrobyggeri.

Tænk på klima og københavnerne

Niko Grünfeld er ikke tilfreds med den rapport, som embedsmænd i overborgmester Frank Jensens (S) økonomiforvaltning netop har lagt frem, og som kun udpeger en lille håndfuld alternative byggemuligheder:

Sydhavnstippen (fredet), den nordlige del af Amager Fælled (fredet med undtagelse af et enkelt område) eller ved vandrehjemmet tæt på den oprindelige placering på den sydlige del fælleden (fredet).

»Selv om de nye foreslåede placeringer ikke har samme naturværdi som strandengen, vil vi ikke acceptere, at man bygger på dem. Københavnerne elsker grønne områder, vi har kun lidt natur tilbage i byen og vi har store klimaudfordringer. Så må vi byudvikle under andre forudsætninger end dem, som kommunen og By & Havn hidtil har stået for«.

Vil I overhovedet være med til at skaffe flere boliger til den voksende by?

»Vi er klar over, at der er stor efterspørgsel især på billige boliger, men der er også en række områder, som vi langt fra har fuldt ud udbygget i for eksempel Nordhavn eller på Refshaleøen. Og så forlanger vi alternative løsninger, som ikke nødvendigvis er et grundstykke, som én til én passer med det areal, der blev opgivet. Man kunne stykke flere byggegrunde - eksempelvis tre grunde på hver 7-8 hektar - forskellige steder sammen, som giver den samme værdi«.

»En analyse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet peger også på, at der er flere områder, hvor man sagtens kan skaffes tusindvis af flere nye boliger i områder, hvor der i forvejen bygges«.

Dyrt men bedre

Foto: Martin Lehmann Niko Grünfeld

Niko Grünfeld Foto: Martin Lehmann

Altså fortætning af eksisterende områder? Men er det ikke dyrerer at bygge i mindre bidder frem for på én stor grund?

»Jo, det vil det sandsynligvis være, men det er også dyrt over tid at bebygge grønne områder, som vi alle længes efter i København, hvor der bygges massivt hele tiden. Vi skal tænke mange årtier frem, så man har lyst til at være her også til den tid med natur og biodiversitet. Jeg hører alle partier slå sig op på biodiversitet, men så hænger det ikke sammen at sælge ud af det. Så vi må få det grønne flertal til at stå sammen. Det var jo os og SF og Enhedslisten og Radikale, der ville redde hele Amager Fælled før valget og lykkedes med det. Vi må stå sammen igen«.