Trafikforsker om nye priser: »Vi skal ikke forvente, at metroen kollapser« Højere priser på metro vil kun i lille grad skræmme rejsende danskere væk, mener lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Med den nye Cityrings mange stop bliver metroen nemlig samtidig langt mere attraktiv end tidligere.

Vil det afholde flere fra at tage en tur i Københavns metro, når de, efter den nye Cityring står klar næste år, skal betale et ekstragebyr - et såkaldt kvalitetstillæg - for at lade sig transportere af de førerløse tog?

Ja, men ikke i voldsomt omfang, vurderer trafikforsker Ismir Mulalic, der er lektor på Danmark Tekniske Universitet og senior fellow i Kraks fond.

»Jeg tror, effekten bliver ret begrænset. Der kan komme et lille fald i efterspørgslen, men vi skal ikke forvente, at metroen kollapser«, siger han.

Kvalitetstillæget vil blandt andet betyde, at en tur i metroen i myldretiden vil koste 16,60 kroner mod 15 kroner i dag, og at pendlere kan komme til at lægge 475 kroner for et månedskort frem for 395 kroner i dag, hvis de vil have lov at tage metroen.

På den baggrund forventer Ismir Malalic, at det primært vil være pendlerne, der vil overveje alternativer til brugen af metro.

Pris betyder noget - men folk får også mere for pengene

Prisen på offentlig transport er vigtig for mange danskere, viser en analyse udarbejdet af analyseselskabet Kantar Gallup for forsikringsselskabet Gensidige. Her svarer 41 procent, at billigere billetter ville kunne få dem til at bruge offentlig transport mere frem for at køre i bil.

Derfor frygter presserådgiver i Gensidige Forsikring, Søren Moth Frederiksen, at de højere priser vil få flere til at holde sig tilbage fra at tage offentlig transport.

»En af årsagerne til, at man bygger den nye metro er, at man gerne vil gøre det lettere at komme frem på tværs af byen. Derfor er det ærgerligt, at der er snak om at gøre det dyrere og mere besværligt at tage den«, siger han.

Men selv om pris kan have en stor indvirkning på folks brug af offentlig transport, og flere mønter op af lommen normalt resulterer i færre købere, skal man tage højde for flere ting, forklarer Ismir Mulalic.

For det første er det i høj grad ressourcestærke mennesker, der tager metroen, og de lader sig i mindre grad end andre samfundsgrupper påvirke af prisstigninger.

For det andet bliver metroen til næste år langt mere attraktiv end hidtil. Det skyldes de 15 nye stop på Cityringen, pointerer trafikforskeren.

I Gensidiges undersøgelse svarer henholdsvis 31 procent og 27 procent da også, at bedre dækning og flere afgange ville kunne få dem til at bruge offentlig transport mere fremfor bil.

Standere skaber besvær

På trods af den lille totale effekt, er Ismir Mulalic ikke begejstret for planen om et ekstragebyr på metroture.

For at opkræve de rejsende forskellige priser for bus, tog og metro, skal der efter planen opstilles en særlig, ny slags stander i metroen. Det kan skabe forvirring, når brugerne skal tjekke ind og ud med rejsekortet, og problemer for trafikselskaberne, mener han.

»Jeg er lidt nervøs for de kreative løsninger med standerne. Det bliver mere besværligt at administrere«, siger han.

Noget tyder på, at de nye standere kan blive ved tanken.

Fredag meldte Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus, at de var klar til at genoverveje prisstigningen, der er bestemt i loven om Cityringen, som partierne selv skrev under på i 2007.

Enhedslisten, der ikke er en del af det mere end ti år gamle forlig, ønsker også at sløjfe kvalitetstillægget.