Laura på 12 om planlægningskoks: »Nederen« med larm og for lidt plads i skolen

Planlægning og børneboom

Her er udbygningsplanerne for skoler i København nye udviklingsområder:

Nordhavn:

Der er reserveret jord til en ny skole på fire spor, som skal stå færdig i 2024 og dække behovet til 2037. Ekstra kapacitet på andre skoler på Østerbro udnyttes i de kommende år. På helt langt sigt yderligere 1-2 nye skoler i Nordhavn.

Sydhavn:

Der er nu 3 spor på Skolen i Sydhavnen. Skolen udbygges med 1 spor, som forventes at stå klar i 2021. Dertil vil en ny 3-sporet skole på Sluseholmen, som skal stå færdig i 2022.

Ørestad:

Behov for syv spor i 2020 og otte spor i 2022, som dækkes af de nuværende seks skolespor på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole samt en planlagt nye skole, som efter planen står færdig i 2023.

Islands Brygge:

Fuldt udbygget forventes 19.000 indbyggere og behov for i alt 7 skolespor. Det er nu fire skolespor på Skole på Islands Brygge. Skolen udbygges med 3 spor, som skal stå færdige til ibrugtagning i 2020. Frem til da huses de ekstra elever (svarende til 1-2 spor) i pavilloner.

Amager Strand

Der er ved at blive bygget en ny 3-sporet skole på Holmbladsgade. Lergravsparkens Skole og Skolen ved Sundet udbygges med et spor hver. Skolen på Holmbladsgade forventes at stå færdig i 2022 og vil optage elever fra skoleåret 2019/20.

Kilde: Københavns Kommune

