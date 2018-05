Kampen om nye bycykler i København er gået i hårdknude Det blev et tilbageslag for internationale bycyklers forhåbninger om en tilværelse i den danske hovedstad, da københavnske politikere i dag var samlet for at drøfte udlejningscyklernes fremtid i kommunen.

Bycykler fra Kina, Singapore, Irland og andre lande kan roligt sætte støttebenet i jorden. For intet tyder på, at de foreløbig vil få startsignal til at rulle ind bag de københavnske byporte for at konkurrere med hinanden og med Københavns eget halvoffentlige bycykelsystem.

Det står klart, efter at Københavns Kommunens Teknik- og Miljøudvalg i dag var samlet i et møde for at drøfte mulighederne for en forsøgsordning med at lade private bycykelfirmaer tilbyde deres app-styrede lejecykler.

»Det hele er blevet kastet op i luften igen, eller sparket til hjørne om du vil. Der er lagt op til, at vi starter fra scratch. Du kan skrive, at vi er en ludobrik, der er slået tilbage til start«, fortæller Mette Annelie Rasmussen, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Radikale Venstre.

Bycykler fra alverdens lande

Baggrunden for sammenkomsten mellem københavnske politikere var ellers, at kommunen har fået en række henvendelser fra udenlandske bycykel-firmaer, der har ønsket at opstille bycykler i den danske hovedstad.

Eksempelvis fra et af verdens største bycykelfirmaer, kinesiske Mobike, der tidligere har sendt en forespørgsel til kommunen om muligheden for at etablere »et pilotprojekt for 500-1000 cykler i et mindre byområde«.

Samtidig har et andet asiatisk delecykelfirma, Obike fra Singapore, anmodet om et møde med Københavns Kommune. Men efter en længere korrespondance fik Obike det samme svar som Mobike: At der er kommunale retningslinjer på vej.

Mærkelig afgørelse

Men selv om de retningslinjer skulle have været på plads efter i dag, er de det ikke. Det ærgrer Klaus Mygind fra Socialistisk Folkeparti, der ligeledes er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

»Det hele fik en meget mærkelig afgørelse, og jeg er lidt desorienteret over, hvad der egentlig skete«, siger han og tilføjer, at der altså lige nu ikke er »noget nyt under solen«.

»Hvis man opfatter det, som om vi skulle løse et problem i dag, så er der ikke kommet nogen løsning. Men hvis man tænker, at der ikke er brug for ændringer på det her område, men brug for status quo, så kan man vel være meget godt tilfreds med dagens beslutning«.