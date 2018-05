Enhedslisten-borgmester benægter nederlag: Parkeringslicenser skal være dyrere i København Enhedslistens borgmester efterlyser en mere grøn indsats hos Socialdemokraterne, der ifølge en ekspert er splittet på den grønne dagsorden. Vi leverer varen, lyder svaret fra gruppeformanden i Borgerrepræsentationen.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), afviser, at planerne om at hæve priserne på parkeringslicenser er taget af bordet. Det vil hæve prisen for en licens fra ned til 100 kroner til op mod 10.000 kroner om året.

Det mødte modstand fra de borgerlige og Socialdemokratiet i et teknik- og udvalgsmøde i går, men det hindrer ikke, at der vil blive udarbejdet et såkaldt budgetnotat om spørgsmålet, som vil blive taget op ved budgetforhandligerne til efteråret. Enhedslisten, SF og Alternativet har udbedt sig det notat, der lægger op til forhøjelser af det, der skal betales for at få en parkeringslicens i byen.

»Jeg kan se, at Socialdemokratiet har solgt det som noget, der er stemt ned. Jeg kan ikke genkende det billede«, siger hun.

Sagen understreger den skillelinje, der findes mellem venstrefløjen og et socialdemokrati, der ifølge en professor i statskundskab er splittet i spørgsmål om den grønne dagsorden.

Hedeager: Københavnerne vil have grønne områder.

PLADS TIL BILERNE I KØBENHAVN Siden 2004 er mængden af biler ejet af københavnere steget fra ca. 90.000 til 120.000. Der er cirka 125.600 offentlige p-pladser i København, heraf 52.000 i betalingsområdet. Dertil kommer ca. 70.000 private p-pladser - 5.600 af dem i p-huse med offentlig adgang og med en belægningsgrad på ca. 60-70 pct. I gennemsnit søger bilister efter en p-plads i 1 minut og 50 sekunder. Afstanden fra parkeringen til slutdestinationen er i gennemsnit på 160 meter. En undersøgelse viser, at hver fjerde bil på Vesterbro og Østerbro ikke blev flyttet fra mandag til fredag, men holdt hele tiden på samme plads. 65 pct. af de besøgende, der krydser den ydre kommunegrænse, har gratis parkering eller fast p-plads. Kilde: Udkastet til Københavns Kommunes parkeringsredegørelse 2018. Vis mere

Notatet om priserne på parkeringslicenser indgår i den årlige parkeringsredegørelse, som budgetparterne har udbedt sig for at få anbefalinger til, hvordan byen kan undgå trængslen på gaderne. Den plager i byen, der siden 2010 har fået 16.000 ekstra biler på vejene og dermed skal skaffe plads svarende til 250 parcelhusgrunde, hvis de skal efterlades på offentlige parkeringspladser.

Det kan være, at socialdemokraterne indser nødvendigheden af at se på beboerlicenserne. Ninna Hedeager

»Det kan være, at socialdemokraterne indser nødvendigheden af at se på beboerlicenserne«, siger Ninna Hedeager. »Men nu må vi se, hvem de ønsker at lave budgetaftale med. De er tidligere blevet trukket til venstre i trafikspørgsmål. Det håber vi også vil lykkes i denne sag«.

»De har et flertal til højre, som de kan bruge. Det har de traditionelt gjort. Men den generelle stemning i København viser, at det ikke er populært at lave parkeringsforlig og aftaler med højrefløjen«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Hun hæfter sig ved en meningsmåling blandt københavnere både med og uden bil, som viser, at størstedelen prioriterer træer og grønne områder i byens rum med plads til bilparkering længere nede ad listen over ønsker.

»Københavnerne er enige med os. Det er ikke populært at bruge byens rum til bilparkering, slet ikke til gratis bilparkering«, konkluderer teknik- og miljøborgmesteren om tallene, der står at læse i Parkeringsredegørelsen.

Professor: Socialdemokraterne er splittet, når det gælder det grønne

Jens Hoff er professor i statskundskab på Københavns Universitet.

Han ser splittelsen mellem de grønne partier i Borgerrepræsentationen og Socialdemokratiet i spørgsmålet om prisen for beboerlicenser som et billede på, hvad der også sker på landsplan.

»Det er en konfliktlinje, der også har været på nationalt niveau i forhold til den grønne dagsorden. Socialdemokratiet har været tunge i rumpetten, når det handlede om at dreje i den retning«, mener han.

»De har fundet ud af, at det åbnede en flanke i forhold til venstrefløjen og har nu formuleret en grøn plan, de lancerede forleden. I København er situationen lidt den samme, for eksempel i forbindelse med diskussionen om Amager Fælled. Den spidsede til op til kommunalvalget, hvor Frank Jensen måtte vende 180 grader og tabte ansigt i offentligheden«, siger statskundskabsprofessoren.

KØBENHAVNERNE Antal indbyggere: 602.481 pr. 1. januar i år. Aldersmæssigt har København markant flere 20-39-årige borgere i forhold til landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen i byen er 35,9 år - hele 5 år lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige disponible indkomst i København er 215.875 kr. Det ligger lidt under landsgennemsnittet. Der er store lokale forskelle: I Indre By/Christianshavn ligger den på 278.000 kr, mens den på Bisbebjerg er på 178.000 kr. Når det gælder uddannelsesniveau, så er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse dobbelt så stor i København som i resten af landet. Det forholder sig omvendt, når det handler om andelen med en erhvervsuddannelse. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

I forbindelse med diskussionen om forhøjede parkeringslicenser kan de være blevet presset af baglandet, vurderer Jens Hoff.