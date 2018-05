København opgiver byggeri på Tippen Måske bebygges den nordligste del af Amager Fælleds grønne områder efter Frank Jensens nederlag i sagen om et nyt boligkvarter i Ørestad. Et område i Sydhavnen er nu opgivet som byggeplads.

Der kommer ikke storbyggeri på Sydhavnstippen.

Det står ifølge TV Lorry klart efter et møde i Borgerrepræsentationens økonomiudvalg, der skal finde et nyt område til de boligblokke, der oprindeligt skulle ligge på Amager Fælled.

Den placering blev ikke til noget. Voldsomme borgerprotester hindrede, at det sidste stykke uberørt natur i København blev fyldt med nybyggeri. I stedet skal der findes et andet sted at bygge de boliger, planerne handlede om.

Her har Sydhavnstippen været i spil som en mulig byggegrund. Men det område blev forkastet på udvalgsmødet af et flertal uden om DF, Alternativet og Enhedslisten, som er imod at bebygge byens grønne områder.

Med beslutningen i økonomiudvalget kommer den videre diskussion om projektet til at handle om foreslåede placeringer på andre dele af Amager Fælled.

Alternative områder

Enten skal det opføres der, hvor der i dag ligger et vandrerhjem eller også skal bygningerne opføres i den nordlige del af fælleden.

Alternativt kan det undersøges, om det er muligt at bygge tættere eller højere andre steder i byen, oplyser TV Lorry.

» Alle dem, som går og taler om, at man kan finde løsninger uden for Amager Fælled. Det er jo mildest talt fugle på taget«, siger overborgmester Frank Jensen (S) om den tanke.