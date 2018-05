Nørrebro protesterer: Højhus på Nuuks Plads har ikke mange venner Høringssvar er stærkt kritiske over for kommunens planer om at tillade højhus lige ved Jagtvej.

HØJHUSET PÅ NUUKS PLADS Højhuset skal anbringes ved Landsarkivets gamle bygning. Der indrettes efter planerne butik i stueetagen og undomsboliger i de nederste etager. Fra højhusets 4. etage og opefter bygges familieboliger med en taghave øverst. Under bygningen kommer en parkeringskælder i en eller to etager med plads til hen ved 65 biler og 466 cykler. Kilde og illustration: Københavns Kommunes lokalplanforslag og Over Byen Arkitekter.

Bygningen bliver 75 meter høj.

Det er noget, der ikke huer de københavnere, der har sendt høringssvar til kommunens planer om at bygge et højhus på Nuuks Plads i på Nørrebro.

Det skal rejse sig over et kvarter, hvor byggerierne er 20-25 meter høje og hvor slagskyggerne fra højhuset bekymrer mange af de omkringboende, der gør indsigelser mod byggeplanerne.

Imidlertid er modstanden mod lokalplanforslaget om at tillade byggeriet betydelig, fremgår det af de knap 500 borgerindsigelser, der kommenterer projektet, som Borgerrepræsentationen skal tage endeligt stilling til senere på året.

En hæfter sig ved, hvordan Københavns Kommune netop af hensyn til de historiske værdier i Indre By har sat grænser for byggeiveren i byens centrum.

»Jeg vil hævde, at vores bydel også er en historisk bydel, som har krav på samme omsorg for historien«, skriver hun.

»Lokalrådet er imod, befolkningen er imod. Hvorfor handler kommunen hen over hovedet på dem, der skal leve med konsekvenserne?«, spørger en anden.

Kritik: Passer ikke ind

Foto: Københavns Kommune/Over Byen Arkitekter Sådan kan det kommende Nørrebrohøjhus komme til at se ud, når og hvis det bliver bygget.

En anden undrer sig over begrundelsen for at tillade byggeriet i den form, der er foreslået: »I begrunder bebyggelsen med at der mangler boliger - og så vælger I en model, hvor kun de 3 nederste etager skal bruges til kollegiebyggeri, mens resten skal være boliger uden bopælspligt«.

»Det er for mig bemærkelsesværdigt, at man kan prise den eksisterende bystruktur i området, og understrege, at ny bebyggelse skal indpasses den eksisterende karakter, og samtidige mene, at et 75 meter højt hus er det rigtige valg for området«, noterer en Nørrebroborger.

Men det er frygten for, at kommunen vil slukke lyset for omgivelserne, der går igen. Mange beboere er ifølge deres indsigelser bange for, at højhuset tager det sollys, der er så vigtigt for et af Danmarks tættestbebyggede områder.

»Det synes mangelfuldt og usagligt, at dette ikke er belyst i tilstrækkelig grad«, skriver en københavner, som undrer sig over, at der ikke er lavet mere detaljerede skyggediagrammer, der kan vise, hvordan bygningen vil kaste sin skygge over omgivelserne.

Det vil klæde politikerne at fokusere på at sikre ordentlige forhold og tilbud til kvarterets beboere, frem for at tillade et byggeri, som kommer til at påvirke livskvaliteten negativt for rigtig mange mennesker. Høringssvar

På Nørrebro Park Skole tager højhuset sollyset på udearealet, der om vinteren vil ligge i skygge af ejendommen, forudser forældrebestyrelsen.

»Jeg synes, at det vil klæde politikerne at fokusere på at sikre ordentlige forhold og tilbud til kvarterets beboere, frem for at tillade et byggeri, som kommer til at påvirke livskvaliteten negativt for rigtig mange mennesker«, tilføjer en anden.

Og så undrer en borger sig over, at politikerne ikke har stillet op til de møder med borgerne om projektet, der har været afholdt: »Det er beskæmmende, at kommunalpolitikerne ikke har interesseret sig mere for sagen ved for eksempel at deltage i de informationsmøder, der har været afholdt. Der har været fremført masser af kritik af højhuset ved de møder, men det er kun blevet hørt af forvaltningspersonale og arkitektfirmaet bag. Det er tydeligt, at de ikke har set det som deres opgave at videreformidle kritikken«, finder han.